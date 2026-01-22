El accidente se ha producido a las 12:04 horas cuando el tren de vía estrecha que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha impactado contra una grúa ajena a la infraestructura ferroviaria, según Adif.
-
Óscar Puente aclara la causa del accidente: "Conviene no inducir a error"
El minsitro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado al accidente de un tren de pasajeros que ha tenido lugar hoy en Cartagena (Murcia) y que ha provocado seis heridos leves.
"Conviene que se informe correctamente para no inducir a error. Un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento", ha aclarado.
-
La cifra de heridos sube a 6
Según la Opinión de Murcia, los heridos ascienden a seis, aunque son todos leves y la mayoría ha sufrido un ataque de ansiedad por la colisión.
-
Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente
La circulación ferroviaria entre Cartagena y Los Nietos ha sido reanudada a primera hora de la tarde tras el accidente ocurrido al mediodía cuando una grúa ajena al servicio impactó con una ventana de la unidad, dejando un herido por varios cortes y otras dos personas con ataques de ansiedad.
Según ha informado la empresa Renfe, la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos quedó interrumpida por la invasión del perímetro de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.
El tren salió a las 11:40 horas de Cartagena y tenía previsto llegar a Los Nietos a las 12:15 horas, si bien "una grúa invadió el gálibo y rozó lateralmente la unidad", según la misma fuente.
-
Hay un herido con un corte en la frente y varios con ataques de ansiedad
Fuentes de Protección Civil del municipio vecino de La Unión explican a EL ESPAÑOL que hay "un herido leve con un corte en la frente, y algunos pasajeros que han sufrido ataques de ansiedad".
Un ciudadano del vecino barrio de Alumbres, junto al que se encuentra detenido el tren, explica que la causa "es tan simple como que alguien se ha saltado el paso a nivel cuando las luces que avisan de la llegada del ferrocarril están puestas".
-
¿Qué ha pasado?
La causa del accidente ha sido que la grúa ha invadido la vía, golpeando al tren, que tiene daños en un lateral y en los cristales.
El tren Renfe de Cercanías AM (Ancho Métrico) contaba con 16 pasajeros a bordo y ha dejado al menos cuatro heridos leves, uno de ellos con cortes.
-
Más imágenes de las consecuencias del accidente
La colisión, que ha provocado cuatro heridos leves, también ha causado destrozos en las ventanas del tren y el despliegue de efectivos.
Onda Regional de Murcia ha compartido estas imágenes en su cuenta de X:
-
Al menos cuatro heridos
El accidente de un tren de pasajeros FEVE contra una grúa ha provocado al menos cuatro heridos leves, según informa el periódico regional La Opinión de Murcia.
-
Despliegue de Bomberos, ambulancias y Guardia Civil
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12.04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.
-
Así ha quedado el tren tras el accidente
La colisión ha causado tres heridos leves y varios desperfectos en el tren FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha). Noticias Cartagena ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se pueden apreciar ventanas rotas.
-
Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena
El accidente de un tren de pasajeros contra una grúa ha provocado tres heridos leves, según ha informado a EFE el Centro de Coordinación de Emergencias.
-
El accidente se ha producido a las 12:00 horas
La colisión que se ha producido a las 12:00 de la mañana ha provocado varios heridos leves. Todavía no se conocen las causas del accidente que ha tenido lugar en Alumbres (Cartagena).
-
Los vecinos dicen que es un tramo peligroso
Según informa la Opinión de Murcia, los vecinos de la zona llevan tiempo quejándose de que se "trataba de un tramo peligroso" porque no está "señalizado".
La colisión se ha producido a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión.
-
Varios heridos en un choque de un tren de pasajeros en Cartagena
La colisión ha dejado varios heridos graves y aún no se conocen las causas del accidente.