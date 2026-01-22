El minsitro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado al accidente de un tren de pasajeros que ha tenido lugar hoy en Cartagena (Murcia) y que ha provocado seis heridos leves.

"Conviene que se informe correctamente para no inducir a error. Un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento", ha aclarado.