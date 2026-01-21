Montse Cespedosa, economista, avisa a España: "Las mejores hipotecas se negocian justo después de cerrar el año"

Las claves nuevo Generado con IA Montse Cespedosa recomienda negociar hipotecas justo después de cerrar el año, cuando los bancos reinician sus objetivos y son más flexibles. La FEIN es un documento obligatorio que el banco debe entregar antes de firmar la hipoteca, detallando condiciones, cuotas y plazos. El mejor momento para solicitar una hipoteca suele ser a principios de año, ya que las entidades ofrecen mejores condiciones y mayor disposición a negociar. El perfil del solicitante, su estabilidad laboral y su historial crediticio influyen en las condiciones y la facilidad para conseguir una hipoteca barata.

Con la llegada del nuevo año 2026, también lo hace un nuevo escenario en el terreno financiero, con entidades bancarias que comienzan a fijar sus objetivos a cumplir al final de los próximos 12 meses.

Esto lleva a que, a lo largo del año, haya algunos momentos que son mejores que otros para solicitar una hipoteca, lo que puede resultar clave para todos aquellos que están pensando en adquirir una vivienda.

Los interesados en solicitar un préstamo hipotecario deben tener en cuenta varios factores para poder obtener la mejor oferta y la que mejor se pueda ajustar a su economía diaria. Tanto las cláusulas como las bonificaciones deben ser estudiadas con detenimiento para tomar la decisión más oportuna en cada caso.

Es importante hacer un estudio financiero para conocer con detalle si es posible afrontar una hipoteca y en qué condiciones. En este sentido, nunca está de más conocer las recomendaciones de expertos como Montse Cespedosa.

La economista hace hincapié en un vídeo de su cuenta de Instagram (@montse_cespedosa) en que el cliente debe ser consciente de la situación y fijar unos límites que se ajusten al dinero del que se dispone para poder abonar las cuotas correspondientes a la hipoteca.

El mejor momento para negociar una hipoteca

Montse Cespedosa ha confirmado que "las mejores hipotecas se negocian justo después de cerrar el año", por lo que sería conveniente aprovecharlo para solicitar un préstamo en ese momento, pues conforme pasa el tiempo, los tipos de interés suben y bajan.

"A partir de enero, cuando la banca ha cerrado objetivos en diciembre y en enero les toca volver a empezar y poner los marcadores a cero, es el momento perfecto para solicitar una hipoteca", señala la economista.

La economista explica que durante el año 2025 han intentado conservar muchas operaciones para el mes de enero, pero sus objetivos han cambiado y buscan perfiles por debajo del 80%, rentas altas y "van a ser mucho más exigentes con el criterio de riesgo".

Ante esta situación, Cespedosa es clara a la hora de asegurar que "hoy es más fácil pedir una hipoteca que mañana y menos que ayer".

¿Qué es la FEIN?

En otra de sus publicaciones, la experta habla sobre la FEIN, que es la Ficha Europea de Información Normalizada, es decir, un documento vinculante y obligatorio que los bancos deben entregar a los clientes antes de firmar una hipoteca.

En él deberá detallarse de una forma clara todas las condiciones finales del préstamo hipotecario, como las cuotas, el interés, los gastos y los plazos, de forma que se asegure transparencia y que el usuario pueda comparar ofertas.

"En ella te explicarán todos los pormenores de la hipoteca, como importe, tipos, condiciones, penalizaciones y comisiones, y debe estar absolutamente correcta, incluso tus datos", explica Cespedosa.

La economista va más allá y alerta de tres cosas importantes de la FEIN que hay que tener en cuenta, debiendo prestar atención a todas ellas, en especial a su fecha de caducidad, que es de 10 días naturales.

La FEIN es vinculante para el banco, pero no para el usuario, y los 10 días naturales comienzan a contar desde el momento en el que está todo firmado y el banco lo sube a la plataforma notarial. Se debe verificar que todo es correcto, porque en caso contrario tendrán que emitir una nueva FEIN.

"Fíjate en la fecha de caducidad porque cuando caduque es probable que te soliciten, de nuevo, documentación para analizarla otra vez y emitir una nueva FEIN", advierte la economista.

¿Buen momento para pedir hipoteca?

Pedir una hipoteca es una decisión financiera muy importante, y en un entorno económico tan cambiante como el actual, saber cuándo solicitarla es clave. Tras la estabilización en los tipos de interés de los últimos meses, algunos bancos han comenzado a subir sus precios.

Sin embargo, los préstamos para la compra de vivienda siguen siendo mucho más baratos que en 2024. Como explica Montse Cespedosa, a comienzos de año las entidades suelen estar más dispuestas a negociar para comenzar el ejercicio con buenos resultados.

Esto lleva a que sea una gran oportunidad para obtener hipotecas más baratas que en otras épocas del año. Uno de los principales motivos para pedir ahora una hipoteca tiene que ver con que empiezan a subir de precio.

Tras unos meses con ligeros movimientos al alza en algunos bancos, en las últimas semanas algunas entidades han encarecido sus hipotecas. Esto se debe a que el euríbor, la principal referencia para calcular los intereses, sigue subiendo, provocando que las hipotecas sigan con esta tendencia alcista.

Otra razón de peso para solicitarla en estos momentos tiene que ver con la posibilidad de negociar mejor las condiciones. Para iniciar el año con paso firme, las entidades suelen contar con una mayor flexibilidad para ofrecer descuentos, reducir comisiones o modificar alguno de sus requisitos.

Si estás pensando en pedir un préstamo hipotecario en estos momentos, ten en cuenta que el tipo de interés depende principalmente del euríbor, de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la situación económica global.

No obstante, también influye mucho el perfil del solicitante, como su estabilidad laboral y su historial crediticio, además de ser considerado el tipo de hipoteca seleccionada, ya sea esta fija, mixta o variable.

Para conseguir una hipoteca barata, lo habitual es que los bancos soliciten la domiciliación de los ingresos, la contratación de productos adicionales (seguros de hogar o de vida) y tener un buen perfil crediticio.