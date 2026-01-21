La causa del accidente, confirmada por los bomberos, ha sido la caída de un muro a la vía, con el que ha colisionado el convoy.
🔴Descarrila un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona): al menos 37 heridos y un muerto
🔴En la zona cero del accidente ferroviario en Gelida: lluvia y miedo en Can Martí de Baix
-
Se va a recuperar la circulación cuando haya "total seguridad"
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado en una entrevista en Catalunya Radio que se va a recuperar la circulación de trenes cuando haya "total seguridad" y ha declarado que es "inviable" poner un servicio alternativo para sustituir toda la red de Rodalies.
Además, se ha pronunciado sobre las marchas exploratorias realizadas por Adif y que han tenido lugar esta madrugada en las vías. Confirma que se han detectado algunas incidencias, como piedras o rocas en la zona de Cervera, Calaf y Riudecanyes.
También, ha vinculado el siniestro con el fuerte temporal que ha sufrido la zona en los últimos días.
La reunión del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) aportará más novedades sobre la reanudación de la circulación. Se celebrará a las 09.30 horas y acudirán también responsables de Renfe, Adif y la dirección general de Transportes.
-
La Generalitat no reactivará el servicio de Rodalies “hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”
Sílvia Paneque, la consejera de Territorio y portavoz del Govern de la Generalitat, ha aclarado que el servicio de Rodalies no se va a reanudar "hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto".
Así lo ha confirmado en una entrevista en Catalunya Radio, después de que anoche se produjese un descarrilamiento en Gelida (Barcelona) tras el desprendimiento de un muro que chocó contra el convoy.
-
En Cataluña sólo circulan los trenes de alta velocidad
Con la circulación de la red de Rodalies suspendida, en estos momentos sólo está operando en Cataluña el AVE entre Barcelona y Madrid.
No obstante, a raíz del grave accidente en Adamuz y después de que los maquinistas advirtieran de que se están produciendo vibraciones en las vías, Adif ha limitado a 160 kilómetros hora la velocidad en un tramo del AVE Madrid-Barcelona. Así, los viajeros tardarán media hora más en llegar al destino.
-
Quejas de usuarios de Rodalies
Algunos usuarios han expresado su descontento con cómo está actualizando la información Rodalies tras haber suspendido la circulación. En concreto, en el caso de JM Portos, la queja viene a raíz de que la app de Cercanías de Cataluña no está brindando información precisa.
Bon dia. Comprèn la situació, però Rodalies hauria de millorar la informació. No pot ser que la vostra app, ara mateix doni aquesta informació si la circulació està interrompuda pic.twitter.com/Dc6QvMdVfL— J M Portos (@J_M_Portos) January 21, 2026
-
Los Mossos d'Esquadra han estado trabajando en la zona durante la madrugada
Los Mossos d'Esquadra han estado trabajando durante esta madrugada en la Rodalies 4 entre Gelida y Sant Sadurmí (Barcelona) tras el grave accidente que ha causado un muerto y múltiples heridos, algunos de ellos graves.
Además, han pedido a la ciudadanía que "no se acerque a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los agentes y de los equipos de emergencia.
Estem treballant al lloc de l’accident a la R4 entre Gelida i Sant Sadurní.— Mossos (@mossos) January 20, 2026
Col·laborem en la gestió de l’emergència i la seguretat de l’entorn.
No us apropeu a la zona i seguiu en tot moment les indicacions dels agents i dels equips d’emergència. https://t.co/UdrVkdOQGT
-
El accidente se debe a la caída de un muro por culpa del temporal
El inspector de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha atribuido el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, que se ha saldado -por ahora- con la muerte de un maquinista en formación, a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Cataluña.
Lo ha dicho este martes en una atención a los medios en una zona cercana al lugar del siniestro, en el que ha explicado que en total había 37 personas en el convoy "que han resultado afectadas de diferente consideración", con 4 heridos graves confirmados y una persona que ha quedado atrapada, en sus palabras.
"Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el SEM, con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo", ha destacado Gallardo.
-
El fallecido es un joven en formación que estaba dentro de la cabina del tren
Según confirmó Metropoli, la persona que ha muerto tras el grave accidente es un joven en formación que estaba dentro de la cabina del tren.
Los Mossos d'Esquadra están realizando las gestiones para identificar a la víctima mortal y poder proporcionar la información oficial a la familia.
-
Rodalies, sin servicio al menos hasta las 09:30 horas
Rodalies de Cataluña no va a ofrecer servicio en la mañana de este miércoles 21 de enero, al menos hasta las 09:30 horas. El servicio no se va a reanudar hasta que se confirme que la red es segura. De hecho, Adif está comprobando con trenes sin viajeros la seguridad de la línea.
El resultado se evaluará en la reunión del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) que se celebrará a las 09.30 horas ya la que acudirán también responsables de Renfe, Adif y la dirección general de Transportes.
De hecho, Rodalies recomienda que los usuarios opten por opciones alternativas de transporte.
⚠️ A l'inici del servei del dia 21 de gener, Adif mantindrà suspesa la circulació ferroviària a l’àmbit de Rodalies de Catalunya: https://t.co/NxevX7f4w9— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 21, 2026
ℹ️Es recomana l'ús de mitjans de transport alternatius: https://t.co/1daF9YW4p2
-
Un muerto y 37 heridos al chocar un tren con un muro caído a la vía en Gelida (Barcelona)
Protección Civil ha confirmado el fallecimiento de una persona y hasta 37 heridos por este siniestro. Sobre estos últimos, cinco están graves, seis menos graves y 26 leves.
El accidente se ha producido hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).
El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat.