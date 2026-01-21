El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado en una entrevista en Catalunya Radio que se va a recuperar la circulación de trenes cuando haya "total seguridad" y ha declarado que es "inviable" poner un servicio alternativo para sustituir toda la red de Rodalies.

Además, se ha pronunciado sobre las marchas exploratorias realizadas por Adif y que han tenido lugar esta madrugada en las vías. Confirma que se han detectado algunas incidencias, como piedras o rocas en la zona de Cervera, Calaf y Riudecanyes.

También, ha vinculado el siniestro con el fuerte temporal que ha sufrido la zona en los últimos días.

La reunión del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) aportará más novedades sobre la reanudación de la circulación. Se celebrará a las 09.30 horas y acudirán también responsables de Renfe, Adif y la dirección general de Transportes.