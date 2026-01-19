🔴 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que "hay partes del convoy del Alvia que son un amasijo de hierros y tememos que debajo haya más personas fallecidas".
🔴 El tramo de vía en el que se ha producido el accidente está limitado a 250 km/h. Uno de los trenes circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h en el momento de la colisión.
El tren de Iryo que descarriló y chocó con el Alvia de Renfe pasó su última revisión el 15 de enero
Sánchez también cancela las reuniones con Sumar y ERC del martes por el envío de tropas a Ucrania
Las reuniones previstas este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, dentro de su ronda de contactos con los partidos para abordar un posible envío de tropas a Ucrania, han sido canceladas por el accidente ferroviario en Adamuz.
Fuentes de Sumar han informado de la cancelación de la reunión entre Sánchez y Barbero, y fuentes de Moncloa han señalado a la agencia Efe que se cancela también el encuentro previsto también para el martes con Rufián, a la espera en ambos casos de fijar una nueva fecha.
Este mismo lunes Sánchez tenía previsto empezar la ronda de contactos con los partidos con una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue cancelada poco después del accidente ferroviario del domingo por la tarde.
Varios ministerios y el Congreso convocan un minuto de silencio en memoria de las víctimas
Los Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Vivienda, Trabajo y Transición Ecológica y Reto Demográfico convocan un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Tendrá lugar a las 12:00 horas.
También el Congreso ha adoptado esta medida y guardará un minuto de silencio a la misma hora en la escalera de leones. La Cámara Baja ha decidido suspender la agenda prevista para los próximos tres días, que incluía la comisión de la DANA.
El PP también ha convocado un minuto de silencio en la sede de Génova, que estará encabezado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
La Guardia Civil comienza a entrar en los vagones de difícil acceso
Varios agentes de la Guardia Civil ya han comenzado a entrar en los vagones del Alvia de Renfe que se encuentran en un terraplén en la zona del accidente.
Todavía hay zonas a las que no se ha podido acceder, según fuentes del instituto armado sobre el terreno.
Están recogiendo pruebas de ADN en los vagones del terraplén, por lo que todo apunta a que están levantando cadáveres de más fallecidos.
Ya e mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmaba que debajo de todo el amasijo de hierros de estos vagones se prevé que haya más muertos.
Por el momento, la cifra oficial es de 39 muertos.
Imágenes aéreas de la Guardia Civil del accidente de trenes en Adamuz
La Guardia Civil recogerá en Córdoba y el Hueva muestras de ADN de los familiares de las víctimas
La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba capital para que los familiares directos de las víctimas del accidente de tren puedan denunciar y aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y proceder a su identificación.
La oficina quedará establecida en la Comandancia situada en el número 2 de la avenida de Medina Azahara, según han informado fuentes del instituto armado.
También se ha habilitado un punto de identificación de ADN en Huelva.
Los reyes viajarán mañana a Adamuz para visitar la zona del accidente
Felipe VI y Letizia viajarán mañana a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes, que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Anoche, ya mostraron su grave preocupación por el siniestro y trasladaron su pésame a los familiares de las víctimas.
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.
La luz del día muestra la magnitud del accidente de tren en Córdoba
La luz del día revela la magnitud del grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que deja ya 39 muertos
El tramo ferroviario había registrado al menos ocho incidencias técnicas en los últimos 15 meses, según los avisos públicos difundidos por el propio gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif.
Las incidencias, comunicadas entre julio de 2024 y diciembre de 2025, afectaron a sistemas de señalización, catenaria e infraestructura y provocaron retrasos en la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Feijóo convoca una reunión de emergencia en Génova con el expresidente de Renfe
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado esta mañana en Génova una reunión de seguimiento del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), a la que asistirán el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía, Berta Barrero.
Fuentes del PP han informado de esta "reunión de seguimiento de la emergencia", en la que también participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
Feijóo está en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha telefoneado en las últimas horas al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para recibir toda la información posible acerca de la infraestructura afectada en el accidente.
El PP ha suspendido su agenda de este lunes.
La UE, "lista para brindar apoyo" a España tras el accidente de tren en Adamuz
Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea expresaron sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y afirmaron que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".
"Mis más profundas condolencias y solidaridad con las víctimas del desgarrador accidente de tren en España y con sus familias. Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares, que actuaron con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades españolas, listo para brindar apoyo de la UE si así se solicita", señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a través de su cuenta de X.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos".
Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.
Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.
Esta noche estáis en mis pensamientos.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".
También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están "con todos los que han perdido la vida en Córdoba".
Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó sus "más profundas condolencias" a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como la pronta recuperación a los heridos, ante una noticia "devastadora".
El Gobierno decreta tres días de luto oficial por el accidente
Así lo adelanta La Sexta.
-
La Guardia Civil busca pruebas sobre las causas del accidente y para identificar a las víctimas
Los equipos de la Guardia Civil buscan evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y en la investigación del accidente ferroviario.
La Guardia Civil también ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara 2, en Córdoba capital, para que los familiares directos acudan a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación
Sánchez cancela su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos
Debido al accidente de Adamuz, el presidente del Gobierno suspende su viaje al Foro Económico Mundial, en Davos.
Tenía previsto viajar mañana por la tarde para comparecer el miércoles.
Alemania, Italia, Bélgica... se solidarizan con España tras el accidente
El Gobierno alemán ha expresado este lunes su solidaridad con España tras el accidente ferroviario registrado el domingo en España.
"Terribles noticias desde España. El grave accidente ferroviario nos ha conmocionado profundamente. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos", escribió el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, en un mensaje en X.
También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado sus condolencias a España tras el accidente.
"Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia está cercana al dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", afirmó Meloni en una nota.
Bélgica se suma también a las muestras de apoyo tras el "dramático accidente ferroviario". "Plena solidaridad con las autoridades y el pueblo españoles, que se enfrentan a un dramático accidente ferroviario. El pueblo belga se solidariza con las víctimas y sus familias", publicó en redes sociales el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot.
Otros países como Países Bajos, Noruega y Francia se han unido a las condolencias.
Los trenes circulaban a 210 km/h y 205 km/h en el momento del choque, por debajo del máximo establecido de 250 km/h
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha ofrecido más detalles sobre el siniestro ferroviario. Según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, uno de los trenes circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h en el momento de la colisión.
El tramo de vía en el que se ha producido el accidente está limitado a 250 km/h. "Es una vía equipada con un sistema de seguridad LZB que impide errores humanos, así que tiene que haber sido algún fallo del material móvil o de infraestructura", ha añadido.
Sánchez ya está en Córdoba, desde donde se desplazará a la zona del accidente
El presidente del Gobierno acaba de llegar a Córdoba. Desde allí se trasladará hasta Adamuz, la zona del accidente.
También se encuentran en esta zona el ministro Óscar Puente, el presidente de Renfe y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Montoro (Córdoba) asumirá la investigación del accidente de Adamuz
La investigación del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encuentra de guardia.
Comunicado de Iryo, que ofrece un teléfono para los afectados: 900001402
Iryo ha emitido este lunes a primera hora un comunicado en el que traslada sus condolencias a los familiares de los fallecidos y muestra su solidaridad a los heridos.
La empresa informa que en el tren viajaban 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista, en total 264 personas.
La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia a familiares y pasajeros: 900001402
Primeras imágenes del accidente de trenes en Adamuz con la luz del día
El tren de Iryo que descarriló este domingo colisionando con un Alvia de Renfe y ocasionando la muerte de al menos 39 personas, pasó su última revisión el 15 de enero de este año.
En un comunicado de la compañía ferroviaria se remite a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que “se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y el tren que circulaba es de nueva construcción”.
Permanecen ingresados 48 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente en Adamuz
Un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la UCI.
De los 11 adultos ingresados en la UCI, cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en el Hospital Cruz Roja, otros dos en el Hospital San Juan de Dios y otro está en el Quirón.
Los 5 niños ingresados, uno de ellos en la UCI, están en la unidad pediatría del Reina Sofía.