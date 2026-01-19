Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea expresaron sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y afirmaron que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".



"Mis más profundas condolencias y solidaridad con las víctimas del desgarrador accidente de tren en España y con sus familias. Mi agradecimiento a los equipos de respuesta civiles y militares, que actuaron con tanta rapidez. Nuestro centro de emergencias está en contacto con las autoridades españolas, listo para brindar apoyo de la UE si así se solicita", señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a través de su cuenta de X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: "Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están "con todos los que han perdido la vida en Córdoba".

Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó sus "más profundas condolencias" a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como la pronta recuperación a los heridos, ante una noticia "devastadora".