Ramón Larramendi, español en Groenlandia: "Trump genera rechazo, la minería y el petróleo financiarán la independencia"

Tras la detención de Nicolás Maduro, parece que el siguiente gran objetivo de Donald Trump es anexionar la isla de Groenlandia a EEUU por su valor estratégico y recursos naturales.

Sin embargo, desde 1953 Groenlandia está integrada en el Reino de Dinamarca, aunque con su propia autonomía y gobierno local. Por lo que tanto Dinamarca como Groenlandia y la Unión Europea han reiterado que el territorio no está a la venta.

Así, para conocer la perspectiva de su población, el explorador y residente Ramón Larramendi estuvo en Al Rojo Vivo, donde transmitió la manera que se está viviendo la situación en Groenlandia.

El gran objetivo de Trump: Groenlandia

Pese a ser un territorio con tan solo 56.000 habitantes, Groenlandia está ahora mismo en boca de todos. Los intereses del presidente de EEUU, Donald Trump, han generado todo un conflicto diplomático en relación a la independencia de la isla.

Groenlandia es un territorio autónomo y, si bien Dinamarca conserva las competencias sobre defensa y política exterior, Groenlandia tiene su propio gobierno y autonomía para asuntos internos.

De tal manera, en el conflicto de intereses de Trump con el territorio, el presidente norteamericano ha chocado con la Unión Europea y el Reino de Dinamarca.

Ante la negativa de una compra, Trump ha amenazado con usar la fuerza militar así como castigar con aranceles a los países que se opongan, todo bajo una promesa de motivos de seguridad nacional y "el miedo" de presencia rusa o china ganando influencia en el Ártico.

No obstante, pese a que el territorio está integrado a Dinamarca, según el residente español Ramón Larramendi, la población groenlandesa no habría visto con malos ojos anexionarse a EEUU... antes de las amenazas de invasión de Trump.

"Yo estoy convencido de que si se llega a haber planteado de un modo diplomático y amistoso, la posibilidad de que Estados Unidos se quedara, sedujera a la población groenlandesa eran grandes, o sea no pequeñas sino que eran grandes", aseguraba Ramón.

"Lo que pasa es que el modo en que se ha producido ha generado una reacción en contra".

Ramón Larramendi es un explorador polar español, famoso por sus grandes expediciones en el Ártico y la Antártida. Además, desde hace 40 años reside parte del año en Groenlandia, donde está integrado entre la población inuit.

"Trump obviamente no ha sabido explotarlo, mientras que las condiciones para haberlo explotado favorablemente estaban el año pasado... pero ha generado tal rechazo por el modo y las formas", indicaba el español a Antonio Ferreras en Al Rojo Vivo.

Y es que, a pesar de la pertenencia a Dinamarca, Ramón señalaba que la población groenlandesa tiene bastante resentimiento hacia la nación escandinava.

"Hay un montón de temas muy delicados que tienen una enorme carga emocional, como la esterilización forzosa de miles de mujeres en los años 60 y 70 por parte de Dinamarca", apuntaba. "Hay un profundo deseo de independizarse de Dinamarca y cortar relación con ellos".

Por ello, por lo visto, la idea de Groenlandia a largo plazo es buscar su independencia: "El pueblo está dispuesto a explotar las minas y el petróleo porque el camino a la independencia está asumido que se va a financiar con la minería, eso es algo que se sabe".

De cualquier manera, ante la amenaza norteamericana, la población ve con buenos ojos la presencia y colaboración de la Unión Europea.

"La posibilidad de que Europa juegue un papel en esta crisis está circulando ahora mismo", señalaba. "Eso a la gente le suena bien y hay una posibilidad para un acercamiento con la Unión Europea y ahora mismo es el actor que le suena mejor a la población groenlandesa".

Así, con toda esta situación, la gente en Groenlandia solo puede sentir "desconcierto" y "temor". Y parece que el conflicto acaba de empezar.