Gonzalo Bernardos, economista, rotundo sobre el precio de la vivienda en 2026: “Subirá más en los distritos obreros”

El año 2025 se ha caracterizado por la continua subida del precio de la vivienda, tanto si hablamos de obra nueva como de segunda mano. Y la tendencia continuará durante 2026, según el economista Gonzalo Bernardos.

Así, el también Advisor de Trioteca pronostica que las “transacciones alcanzarán las 850.000 unidades”. Dicho de otro modo, “se venderán 60.000 viviendas más que en 2025”.

Otro dato relevante, según destaca el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona, es que “en las grandes ciudades será más fácil vender una propiedad en los distritos obreros que en los barrios de alto standing”. Por lo tanto, subirán más los precios en los primeros que en los segundos.

Menores de 40 años

Para el Advisor de Trioteca, serán los jóvenes los grandes protagonistas del mercado hipotecario en 2026. Y cuando habla de jóvenes, se refiere a los menores de 40 años. “La noticia más relevante será el elevado incremento de las viviendas adquiridas por los menores de 40 años”, afirma.

Por este motivo, y como ya se ha reseñado, será más fácil vender una propiedad en los distritos obreros. Una compra por este segmento de la población que será posible gracias a que los padres ayudarán como nunca a sus hijos en la compra de vivienda.

Según Bernardos, asistiremos al “trasvase de capital de padres a hijos más grande de la historia de nuestro país”. Y será así gracias al incremento de las donaciones y los préstamos familiares. Eso hará, asimismo, que se eleve el porcentaje de viviendas vendidas con hipoteca “alrededor del 65%”.

Volviendo a las transacciones, recordemos que serán 850.000 según el experto, eso supondrá que 2026 será “el tercero mayor de la historia”, solo por detrás de 2005 y 2006.

Además, destaca que “la enajenación de inmuebles de segunda mano volverá a marcar un récord por segundo año consecutivo, al alcanzar las 765.000 unidades”. Una cifra “sustancialmente superior a la de cualquiera de los ejercicios de la primera década de los 2000”.

También ayudará a este incremento de ventas el contexto financiero, con un BCE que “reducirá su tipo principal de interés hasta el 1,5%”, según Bernardos.

Eso se traducirá en lo que el profesor denomina como una ‘guerra hipotecaria': “Todos los bancos pretenderán aumentar los beneficios procedentes de la financiación de la compra de inmuebles”.

Este contexto hará que los hogares puedan acceder a “un préstamo fijo al 1,8%” o a “sufragar un 1,5% por la parte invariable de una hipoteca mixta”. Al mismo tiempo, aumentará el crédito nuevo concedido hasta 102.000 millones de euros, un 20% más que en 2025.