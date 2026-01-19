El Gobierno dará hasta el 20 de febrero para que miles puedan acceder a alquileres desde 400€ con duración de hasta 75 años

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno lanza el programa Casa 47 con alquileres desde 400 euros y contratos de hasta 75 años para facilitar el acceso a vivienda a la clase media. La primera convocatoria ofrece 171 pisos en Vigo, municipios valencianos y Mieres, con precios que varían según la ubicación. El acceso se realizará mediante sorteo entre solicitantes que cumplan requisitos de ingresos y no posean otra vivienda en propiedad. Las viviendas solo podrán destinarse a residencia habitual y los beneficiarios deben estar al día con Hacienda y la Seguridad Social.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es la gestora estatal del nuevo parque de vivienda público Casa 47. Esta iniciativa, pensada para combatir la crisis de la vivienda en España, tendrá alquileres accesibles que parten de los 400 euros al mes.

De esta manera, el plazo de solicitud de estas viviendas, de esta primera convocatoria, concluye el 20 de febrero del 2026, pero se recomienda consultar el portal de Casa 47 para futuras convocatorias.

Así se han ido perfilando las condiciones y requisitos patrimoniales para acceder a estas viviendas públicas destinadas a la clase media española.

171 pisos en toda España

El Ejecutivo diseñó dicho parque de vivienda con la predicción de que el 60% de la clase media y trabajadora pueda acceder a esta oportunidad de alquiler.

Así, los alquileres partirán de los 400 euros mensuales y tendrán una duración inicial de 14 años, que podrá prorrogarse en bloques de siete años hasta alcanzar los 75 años de contrato.

A pesar de que el plazo de la primera convocatoria concluye el 20 de febrero, el Gobierno prevé que dicho proceso se repita cada tres meses y se gestionará de forma estatal a través del portal de Casa 47, integrado en la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

A modo de prueba, Casa 47 puso en marcha dos convocatorias con un total de 171 pisos disponibles, repartidos entre Vigo (67 inmuebles), y varios municipios valencianos afectados por la DANA (67 pisos) y la localidad de Mieres, Asturias, con 37 viviendas.

El precio del alquiler de dichas viviendas varía dependiendo de la ubicación, no obstante, va desde los 412,89 euros en Asturias, hasta los 663,84 euros en Vigo.

Según lo detallado por el Ejecutivo, cualquier persona o unidad de convivencia puede acceder a las convocatorias y ocupar una de estas viviendas como residencia habitual.

La adjudicación de dichas viviendas se hará mediante un sorteo entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos y dicho sorteo establecerá el orden en que los beneficiarios podrán elegir su vivienda.

No obstante, en Mieres se dará prioridad a los núcleos familiares, aunque también pueden presentarse personas que vivan solas.

Así, los requisitos que se aplicarán para la selección son que ningún miembro tenga otra vivienda en propiedad, salvo ciertas excepciones como que sea una casa inhabitable o heredada.

La vivienda de Casa 47 debe dedicarse exclusivamente a vivir; no a usos turísticos, profesionales o de alquiler a terceros.

A nivel patrimonial, los ingresos netos deben situarse entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el caso de Valencia; en Vigo, entre 2 y 4,5 veces el IPREM, y en el caso de Mieres, entre 16.800 y 63.000 euros anuales.

Para calcularlo, se suman los ingresos de todas las personas que van a vivir en el inmueble, tomando de referencia el año anterior.

Además es preciso estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda; es decir, sin deudas tributarias pendientes.

De esta manera, estas viviendas están destinadas a la clase media trabajadora española y el Ejecutivo planea lanzar una oferta pública de compra de 100 millones de euros con el objetivo de seguir ampliando el parque público de vivienda.

Según lo expuesto en la página oficial del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se han desbloqueado obras de urbanización con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza, Valencia, y próximamente en Málaga y en Madrid.

Con esto, equivale plantearse si realmente Casa 47 será la solución a la crisis inmobiliaria en España y permitirá que miles de ciudadanos puedan finalmente acceder a una vivienda.