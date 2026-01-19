Carlos Latre: “Nunca es tarde para cuidarse y poner en valor tu propia salud por delante de todo”

El humorista y actor es imagen de la campaña CardioBascúlate de Novo Nordisk, una iniciativa destinada a concienciar a la población sobre los riesgos que el sobrepeso y la obesidad suponen para la salud cardiovascular

Ir ganando peso conforme se van cumpliendo años es una realidad que muchas personas han llegado a normalizar. Sin embargo, lejos de tratarse de algo inevitable o inofensivo, este aumento progresivo de peso forma parte de un problema de salud de gran magnitud.

Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), más del 55,8% de la población española sufre exceso de peso y un 18,7% obesidad, unas condiciones cuya prevalencia no ha dejado de crecer en las últimas décadas. ¹

El sobrepeso y la obesidad no sólo impactan en la calidad de vida, sino que incrementan de manera significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular, una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

En este contexto nació CardioBascúlate, una campaña de Novo Nordisk cuyo objetivo es concienciar a la sociedad sobre la implicación de estas dos condiciones sobre la salud cardiovascular, así como la importancia de acudir al médico para abordar estas patologías de forma adecuada.

Carlos Latre –embajador de esta campaña– nos explica cómo es vivir de cerca la obesidad. Su experiencia personal, marcada tanto por las consecuencias físicas como por el estigma social, le llevó a ponerse en manos de profesionales de la salud y a recuperar el control de su bienestar.

Has contado que el sobrepeso empezó a afectar negativamente a tu vida, ¿de qué manera? Piensa que yo empecé muy joven en la TV. Tenía 19 años cuando aparecí en “Crónicas Marcianas” por primera vez. En aquel momento y durante los años posteriores descuidé un poco mi salud y mi cuerpo se resintió. Me sentía sin energía, no tenía movilidad para hacer muchas cosas, me cansaba y no tenía hábitos saludables. Identificar esos riesgos y poder focalizarlos fue el inicio de la conciencia personal. Cuando decidiste que era el momento de cambiar de hábitos y de ponerse en manos de especialistas, ¿cuál fue el paso más difícil de dar? Verte en TV, sentir que tu día a día no era lo óptimo que tú necesitabas, no poder seguir el ritmo de muchos de mis compañeros o ver que por mí solo no podía hizo que buscara ayuda. Y lo mejor del proceso fue ver que, acompañado, se llega mucho mejor.

¿Qué papel han jugado el psicólogo, el entrenador personal y el médico en tu proceso de recuperación de bienestar? Son tres ejes fundamentales. El médico cuida y previene tus posibles riesgos. El entrenador personal te motiva y te controla para llegar sin prisa pero sin pausa al objetivo, y el psicólogo es con quien compartir miedos, dudas, inseguridades, reflexiones…. Son elementos comunes en una lucha que puede ser muy fructífera si se hace bien y en equipo, por supuesto. ¿Por qué es clave no intentarlo solo y recurrir al asesoramiento de profesionales? Porque no siempre tenemos el conocimiento absoluto de lo que nos pasa. Porque el miedo nos frena y nos acobarda. Porque debemos confiar en el criterio y trabajo de profesionales que tienen la formación necesaria para cuidar de ti de la mejor manera. Porque solo quizás llegas más rápido (y a veces tienes que volver a empezar), pero acompañado siempre llegas más lejos.

Durante muchos años se ha normalizado ganar peso a partir de cierta edad. ¿Qué mensaje darías a las personas mayores de 45 o 50 que piensan que “es lo normal”? Ya no hay estereotipos sobre normalidad válidos. Hoy en día la exposición pública y social hace que cada uno tenga su identificación personal. Hay que saber “leerse” y comprenderse. Y, sobre todo, sin juzgarse, permitirte buscar tus pros y contras y encontrar el equilibrio entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Nunca es tarde para cuidarse y poner en valor tu propia salud por delante de todo. ¿Has sufrido en algún momento estigma o comentarios dañinos por tu peso? ¿Cómo te afectaron emocionalmente? Absolutamente. De pequeño era “el gracioso” porque tenía exceso de peso. Hoy en día estamos más concienciados con el bullying y las críticas sociales desde la escuela. Pero también hay más información que puede permitir hacer menos daño. Hay que seguir educando mucho desde la infancia para evitar casos tan dolorosos como los que, lamentablemente, vemos a diario en los informativos...

¿Crees que la sociedad es consciente del impacto que la obesidad tiene en la salud mental (ansiedad, autoestima, depresión)? Se necesitan puntos de apoyo, información, control y ayuda. Hay que concienciar positivamente para que no sea un “rollo”. Hoy en día la salud cardiovascular está más presente que nunca, pero hay que hacerlo desde la forma constructiva y educativa de saber que, a mayor salud, mayor longevidad y mayor felicidad que es lo más importante. ¿Qué te motivó a convertirte en embajador de la campaña de CardioBascúlate? El identificarme plenamente con lo que postula CardioBascúlate. Que nunca es tarde para conseguir estar bien contigo mismo y transmitir esos valores para que puedan ayudar a mucha gente. Combatir con la historia personal, ayudar desde el humor o la positividad creo que puede multiplicar y amplificar el mensaje.

¿Qué pequeños cambios pueden empezar a hacer las personas para cuidar su salud cardiovascular a partir de hoy? Introducir una rutina fácil y continua de deporte. Quien no pueda, que camine en casa, que suba o baje escaleras, que se obligue a salir un rato, que se mueva. Que busquen ayuda, que pidan consejos y, sobre todo, que acudan a profesionales que les acompañen por el camino. Aprender a convivir con la alimentación saludable, transmitir valores y buenos consejos y saber vivir de la forma más feliz posible. Si tuvieras que resumir en una frase lo que has aprendido en todo este camino, ¿cuál sería? Conciencia y trabajo. Es una combinación que puede sonar difícil o complicada. Pero, en el día a día, no lo es. Pequeños gestos que pueden cambiar hábitos y buenos hábitos que pueden “darnos la vida”. Nunca mejor dicho.

