Soy asesora financiera y así puedes heredar la casa de tus padres pagando muchos menos impuestos a Hacienda

Montaje de Sofía Auñón con unos padres y su hija.

Las claves nuevo Generado con IA Al heredar una vivienda de los padres se deben pagar el Impuesto de Sucesiones, la plusvalía municipal y, si se vende, tributar por la ganancia en el IRPF. El Impuesto de Sucesiones es autonómico y puede variar mucho según la región, mientras que la plusvalía municipal depende del ayuntamiento y solo se paga si ha habido incremento del valor del suelo. La asesora financiera Sofía Auñón recomienda mantener la propiedad con usufructo vitalicio a nombre de los padres y designar al hijo como beneficiario para reducir la carga fiscal. Esta fórmula permite a los padres residir o alquilar la vivienda y, tras su fallecimiento, el heredero recibe el inmueble con menos impuestos, facilitando la creación de riqueza generacional.

Cuando un hijo recibe en herencia la casa de sus padres tiene que hacer frente a tres figuras impositivas: el Impuesto de Sucesiones, la conocida como plusvalía municipal y, si vende posteriormente dicha vivienda, deberá tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial.

El Impuesto de Sucesiones es autonómico por lo que, dependiendo del lugar donde esté el inmueble, deberá pagar más o menos cantidad. Conviene recordar que, en la mayoría de las regiones, existen bonificaciones de diferente calado.

Mientras que la plusvalía municipal es municipal y se paga si ha habido incremento del valor del suelo entre la adquisición por parte de los padres y la transmisión mortis causa al hijo. También varía según la localidad.

Dejando aparte el IRPF si vende la vivienda heredada, los hijos siempre buscan la manera para pagar menos impuestos llegados a este punto.

Y Sofía Auñón, asesora financiera, explica en Instagram la fórmula para pagar menos impuestos.

Usufructo vitalicio

Con un significativo “no gracias”, responde la experta al hecho de que tus padres te dejen la vivienda en herencia. ¿Por qué? Porque como dice, “si tus padres llevan muchos años viviendo en esa casa, lo más probable es que su valor haya subido mucho”.

¿Y qué es lo que propone? En el caso de que el heredero decida vender más tarde esa vivienda, “tendrá que pagar impuestos elevados por la ganancia de capital, es decir, por la diferencia entre el valor al que fue comprada y el valor al que se vende”.

Para que este paso no sea tan gravoso para el interesado, Sofía Auñón pone sobre la mesa la siguiente medida: crear un fondo en el que los padres sigan poseyendo la propiedad con un usufructo vitalicio. En dicho fondo, el heredero será el beneficiario.

Con este paso, los padres mantendrán la propiedad. Es decir, que podrán residir en ella, o alquilarla, por ejemplo. Y, una vez mueran, la vivienda pasaría a nombre del heredero “sin tener que afrontar la misma carga fiscal que en una herencia tradicional”.

Lo que, según Auñón, “es una manera de ahorrarse impuestos y a la vez crear riqueza generacional”.