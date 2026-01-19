🔴 Se han movilizado servicios de emergencia, como la UME, Guardia Civil y bomberos, y se han habilitado puestos médicos, polideportivos, asistencia psicológica y líneas de atención a familiares.

🔴 La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva) ha quedado suspendida, al menos durante todo el lunes 19 de enero, afectando a cientos de trenes y miles de pasajeros.

🔴 El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el descarrilamiento como “muy extraño”, mientras que el consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que el tercer vagón aún contiene un número indeterminado de víctimas.

Óscar Puente asegura que el "impacto ha sido terrible" y varias unidades del tren de Renfe "han salido despedidas"

Sánchez cancela toda su agenda de este lunes y suspende su cita con Feijóo en Moncloa por la tragedia del tren de Adamuz

Los maquinistas pidieron en agosto rebajar a 250 km/h la velocidad porque el "deterioro" de las vías causaba "botes"