🔴 Se han movilizado servicios de emergencia, como la UME, Guardia Civil y bomberos, y se han habilitado puestos médicos, polideportivos, asistencia psicológica y líneas de atención a familiares.
🔴 La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva) ha quedado suspendida, al menos durante todo el lunes 19 de enero, afectando a cientos de trenes y miles de pasajeros.
🔴 El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el descarrilamiento como “muy extraño”, mientras que el consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que el tercer vagón aún contiene un número indeterminado de víctimas.
Óscar Puente asegura que el "impacto ha sido terrible" y varias unidades del tren de Renfe "han salido despedidas"
Sánchez cancela toda su agenda de este lunes y suspende su cita con Feijóo en Moncloa por la tragedia del tren de Adamuz
Los maquinistas pidieron en agosto rebajar a 250 km/h la velocidad porque el "deterioro" de las vías causaba "botes"
-
El PP pide suspender la sesión de la 'comisión Koldo' del Senado por el accidente
El PP ha pedido suspender la sesión de hoy de la Comisión de Investigación del caso Koldo, que queda anulada hasta que se fije nueva fecha.
Fuentes de la formación popular indican que "la cabeza y el corazón" están con los fallecidos, heridos y afectados por la tragedia, y que esa es su prioridad en estos momentos.
-
Juanma Moreno: "Tememos que debajo de los amasijos de hierros del convoy del Alvia haya más muertos"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura en la SER que "hay partes del convoy del Alvia que son un amasijo de hierros y tememos que debajo haya más personas fallecidas".
Pide no entrar en especulaciones y que se deje a los expertos investigar lo ocurrido.
"Nos preocupan 11 personas que están en la UCI", afirma.
-
Sánchez se desplazará este lunes a la zona del accidente para conocer de primera mano la situación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladará a lo largo de esta mañana a la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) para conocer de primer mano la situación, según informa Moncloa.
-
Mañueco suspende la rueda de prensa en la que hoy iba a anunciar la convocatoria de elecciones el 15 de marzo en señal de duelo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido su comparecencia de este lunes ante los medios de comunicación para comunicar oficialmente que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo, en señal de duelo por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado de momento 39 muertos.
Fuentes del gobierno autonómico han precisado a Efe que el anuncio de la convocatoria electoral se realizará mediante un comunicado, ya que este lunes es la fecha límite para hacerlo.
-
El SUMMA desplaza tres unidades de asistencia y un psicólogo a Atocha para prestar atención a los pasajeros
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha desplazado hasta la estación de Atocha tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias para prestar atención a pasajeros de los dos trenes siniestrados asi como a familiares y allegados.
Hasta el momento, han atendido a 9 personas. 8 de ellas han precisado asistencia psicológica y una de carácter médico por un esguince. Se encuentran en la zona de autoridades y poco a poco van saliendo hacia sus casas.
Los equipos de SUMMA han realizado estas labores junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.
-
Emergencias Andalucía informa que 11 adultos y un menor siguen hospitalizados en la UCI
La Agencia de Emergencias de Andalucía actualiza el estado de los heridos en el accidente: 122 personas han requerido de asistencia, de las que 48 permanecen heridas, entre ellas cinco menores.
Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en la UCI y 74 afectados ya han sido dados de alta.
ACTUALIZACIÓN AFECTADOS | 122 pacientes asistidos. A esta hora permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores.— EMA 112 (@E112Andalucia) January 19, 2026
▶️Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en UCI.
▶️Hasta 74 afectados han sido ya dados de alta. pic.twitter.com/xQNil85wtb
-
Óscar Puente ya está en Córdoba: "La cifra de fallecidos es de 39 y no es definitiva"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de llegar a Córdoba, desde donde se va a desplazar a Adamuz, lugar del accidente.
Desde allí ofrecerá una rueda de prensa en la que actualizará la cifra de fallecidos.
"Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles", ha escrito en redes sociales este lunes.
-
El presidente de Renfe asegura que "el fallo humano está prácticamente descartado" en el accidente de Adamuz
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, asegura en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado".
"Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado.
"Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido. Es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve. La Comisión de Investigación ya está allí desde anoche cogiendo pruebas", añade.
-
Adif notificó ocho incidencias técnicas en el tramo de Adamuz durante los meses previos al choque mortal de trenes
El tramo ferroviario de Adamuz, escenario este domingo del choque mortal entre dos trenes de alta velocidad, había registrado al menos ocho incidencias técnicas en los últimos 15 meses, según los avisos públicos difundidos por el propio gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif.
Las incidencias, comunicadas entre julio de 2024 y diciembre de 2025, afectaron a sistemas de señalización, catenaria e infraestructura y provocaron retrasos en la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
-
Renfe habilita cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por el accidente de Adamuz
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz (Córdoba).
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes, 19 de enero.
Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.
-
Los pasajeros ya denunciaban las vibraciones de los trenes en dirección Andalucía
Una pasajera de Renfe ya denunció en noviembre las fuertes vibraciones de los trenes: "Hubo tramos en los que estuve muy preocupada"
La mujer compartió el vídeo en noviembre de 2025 después de realizar un viaje de vuelta de Sevilla a Zaragoza.
"Me inquietó bastante que vibrara tanto el tren. Hubo tramos en los que estuve muy preocupada. Mucha gente que iba en el tren comentaba lo mismo", escribe en sus redes sociales.
-
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días
El tren de Iryo que descarriló ayer en Adamuz fue revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.
Iryo ha explicado en un comunicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.
Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.
-
Expertos en huellas y ADN están ya en la zona del accidente para identificar a los muertos
Más de 220 efectivos de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Tráfico y del Grupo de Reserva y Seguridad participan en el operativo para rescatar heridos y recuperar cuerpos en Adamuz. A las operaciones también se suman helicópteros y drones.
Fuentes del Instituto Armado indican que el Equipo Central de Inspecciones Oculares y de Criminalística se encuentra ya en la zona para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, entre los que se encuentran expertos en huellas y ADN.
-
Actualización de cifras del accidente: 39 muertos y 152 heridos, de los cuales 5 muy graves y 24 graves
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo por la tarde ha dejado 39 muertos, entre ellos uno el maquinista del tren de Renfe.
Hay 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24 graves -entrre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración.
Un total de 73 personas permanecen ingresadas.
Se aplica el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples y por tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el Centro de Integración de Datos.
-
El polideportivo de Adamuz acoge a pasajeros ilesos
Durante toda la noche se han habilitado distintos puntos de ayuda para acoger a los pasajeros que resultaron ilesos en el accidente ferroviario, incluyendo hospitales de campaña y espacios municipales.
El polideportivo de Adamuz se ha convertido en uno de los principales centros de recepción y asistencia, donde se aloja a quienes no presentan heridas mientras esperan instrucciones y transporte.
Además, se han dispuesto varios autobuses para facilitar el traslado de las personas hacia sus lugares de destino.
Nos han traído a Adamuz y aquí hay un montón de voluntarios ayudando, junto con la Policía, la Guardia Civil, los sanitarios… en breves salimos para Madrid en bus. Gracias a tod@s. pic.twitter.com/FWdrnQrjOB— Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026
-
Adif transmite sus condolencias a las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos
Adif acaba de emitir un comunicado de prensa en el que transmite sus condolencias a las víctimas del accidente y desea una pronta recuperación a los heridos.
En la nota se explica el desarrollo del operativo de emergencia y algunas medidas adoptadas hasta el momento, como la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada durante todo el día de hoy.
Comunicado de prensa sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. pic.twitter.com/rgE9V3JB3N— INFOAdif (@InfoAdif) January 19, 2026
-
Macron expresa su pésame por el accidente en Adamuz: "Francia está a vuestro lado"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 39 personas perdieron la vida.
"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", ha escrito en redes sociales.
-
El presidente de Renfe, desde Adamuz: "Aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido"
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido", después de que el desmás de 70 heridos.
"Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.
Fernández Heredia, quien se encuentra en el lugar del accidente, ha enviado su "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario" sucedido en Adamuz. "Es una tragedia que nos golpea a todos", ha lamentado.
Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido. Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos pic.twitter.com/GAXcy0n16p— 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) January 19, 2026
-
Los servicios de emergencia reciben a los pasajeros en Madrid
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de hoy, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados.
Lo ha hecho junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.
Además, en el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112.
Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.
-
La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía permanecerá interrumpida
La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanecerá interrumpida durante toda la jornada de hoy, lunes 19 de enero, a consecuencia del accidente.
Los equipos de emergencia deben completar las labores de rescate, retirar los trenes siniestrados y permitir que los técnicos y la comisión de investigación puedan analizar el escenario y aclarar lo sucedido, lo que obligará a mantener la línea fuera de servicio hasta nuevo aviso.