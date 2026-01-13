UCAM HiTech: el laboratorio donde la ciencia aprende a ser empresa

El hub de alta tecnología de la UCAM se consolida como referente nacional al eliminar la distancia entre el laboratorio y el mercado​

En España, muchos investigadores comparten la misma frustración silenciosa: tras años de trabajo, sus resultados se quedan atrapados en el laboratorio y rara vez se convierten en soluciones reales para la sociedad. Esa brecha entre descubrimiento científico y producto comercial, conocida como ‘Valley of death’, sigue siendo uno de los grandes desafíos de los sistemas de I+D.

Frente a este escenario, la Universidad Católica de Murcia –considerada unas de las mejores universidades privadas en España– ha decidido pasar a la acción con UCAM HiTech, su incubadora de alta tecnología especializada en salud, deporte y alimentación, que se ha consolidado en apenas cuatro años como uno de los grandes catalizadores del emprendimiento científico-tecnológico en España.​

Desde su puesta en marcha, UCAM HiTech ha apoyado a más de 300 startups y ha formado ya a más de 800 personas emprendimiento científico – en aspectos como financiación, inteligencia artificial, marketing o gestión empresarial – con programas desarrollados en distintas comunidades autónomas y cofinanciados por fondos europeos.

Lejos de ser un simple espacio físico, el hub funciona como un ecosistema completo que detecta talento, lo forma, lo conecta con inversión y lo acompaña en su salida al mercado, adaptándose al nivel de madurez de cada proyecto.​

Edificio UCAM HiTech

Mucho más que un curso de emprendimiento

Una de las claves del modelo UCAM HiTech es que aborda todas las fases del camino del investigador hacia la empresa, desde la primera chispa de curiosidad por emprender hasta la consolidación de una startup deep tech.

Bajo lemas tan gráficos como “Que no se quede en un paper”, el hub impulsa programas de sensibilización para que la comunidad científica visualice que sus resultados pueden convertirse en soluciones con impacto económico y social.​

A partir de ahí, entra en juego una estructura escalonada de apoyo: la comunidad de emprendimiento científico Coral, que ofrece acompañamiento y asesoramiento a quienes están dando sus primeros pasos; programas formativos FSE+ que abarcan desde conceptos básicos hasta validación de mercado y acceso a financiación; y espacios de impulso como CEO Academy, los Bootcamps o el foro LifeTech Summit, que conectan de forma directa a emprendedores con inversores y grandes corporaciones.

Todo ello se articula con una premisa clara: que el científico no tenga que caminar solo por un terreno que, hasta ahora, le resultaba ajeno.​

Bootcamp Madrid

Un hub pensado para derribar barreras

El diseño de UCAM HiTech –perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación INCYDE– responde precisamente a los “puntos ciegos” que suelen tener los investigadores cuando intentan dar el salto al mercado: la falta de formación empresarial, la complejidad del lenguaje científico a la hora de comunicar, la burocracia, el desconocimiento de los cauces de financiación temprana o la dificultad para moverse en marcos regulatorios exigentes como los de salud y alimentación.

Para ello, el hub ofrece formación gratuita y altamente especializada en inversión, finanzas, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de producto, comunicación y aspectos legales, orientada específicamente a proyectos de base tecnológica o científica.​

A esta capa formativa se suma una apuesta decidida por la inversión y la transferencia de tecnología, inspirada en modelos internacionales que han demostrado su eficacia.

UCAM HiTech actúa como un puente estratégico entre proyectos científico-tecnológicos y el ecosistema inversor, acercando a los investigadores a fondos, corporaciones y actores clave que, en otros contextos, resultarían difíciles de alcanzar.

Su especialización en salud, deporte y alimentación le permite, además, entender los complejos tiempos de salida al mercado y ofrecer respuestas ajustadas a los retos regulatorios y clínicos de estos sectores.​

Eventos, comunidad y visibilidad nacional

La actividad del hub no se limita a lo que ocurre entre sus paredes. Sus Bootcamps celebrados en ciudades como Madrid y Valencia han generado cientos de reuniones entre expertos, empresas e inversores de primer nivel, permitiendo identificar y acelerar proyectos de ciencias de la vida con alto potencial.

El foro LifeTech Summit, por su parte, ha logrado reunir en su última edición a más de un centenar de startups y otro tanto de inversores y corporaciones, propiciando más de mil encuentros bilaterales en una sola jornada.​

UCAM HiTech también ha ganado peso en los grandes escaparates de la innovación científica española, con presencia activa en citas como Science for Industry, el Congreso Nacional de Científicos Emprendedores o Biospain, y con roadshows en algunos de los principales institutos y centros de investigación del país.

Todo ello ha consolidado su imagen como actor central en el debate sobre cómo transformar ciencia en empresa y ha abierto la puerta a colaboraciones con instituciones punteras.​

Coral: una comunidad para romper el aislamiento científico

Uno de los hitos más recientes ha sido el lanzamiento de Coral, presentada como la mayor comunidad de emprendimiento científico de España. Impulsada por UCAM HiTech y Celera, reúne ya a más de 2.000 miembros entre emprendedores, investigadores y partners, y cuenta con el apoyo de más de 30 instituciones que respaldan esta red.

Más allá de las cifras, Coral responde a una necesidad de fondo: ofrecer a los científicos un entorno donde compartir dudas, aprendizajes y contactos, y donde el emprendimiento deje de ser una aventura solitaria.​

Para muchos de sus integrantes, formar parte de esta comunidad significa tener un espacio donde plantear preguntas tan básicas como “¿por dónde empiezo?” o “¿cómo hablo con un inversor?” sin miedo a parecer fuera de lugar.

Esa cultura de apoyo mutuo se complementa con el acompañamiento del hub, creando un entorno donde las ideas innovadoras encuentran no solo recursos, sino también comprensión y confianza.​

Un salto al mercado acompañado

Los resultados empiezan a notarse en la trayectoria de las startups vinculadas a UCAM HiTech, presentes en foros de inversión como Waykup y respaldadas por una red creciente de socios e inversores. Nombres como Promethenz, Health Circuit, APTADEGRAD, Xcure Surgical, NeuroshedBio, ELE Biotech o Ainovis ilustran la diversidad de un ecosistema que abarca desde biotecnología a soluciones digitales en salud.

Cada una de estas historias tiene un denominador común: en algún punto de su camino, encontró en el hub murciano un aliado para transformar una hipótesis científica en un proyecto empresarial con vocación de mercado.​

En un contexto en el que la ciencia española se interroga sobre cómo ganar impacto más allá de los artículos y las citas académicas, iniciativas como UCAM HiTech muestran que es posible construir puentes sólidos entre el laboratorio y la sociedad.

Para investigadores, doctorandos, técnicos de apoyo o científicos que empiezan a mirar al emprendimiento como opción real, el mensaje es claro: no hace falta recorrer ese trayecto en solitario. Y en ese nuevo mapa, el hub de la UCAM se ha convertido ya en una de las paradas imprescindibles.