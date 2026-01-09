Gonzalo Bernardos, economista: "Quien quiera comprar una vivienda en España tiene que darse mucha prisa"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Bernardos advierte que los precios de la vivienda en España seguirán subiendo al menos hasta 2027, aunque el ritmo de incremento será menor en las zonas más privilegiadas. El porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad ha descendido drásticamente: del 57% en 2007 al 27% en 2024 entre los menores de 30 años. El economista descarta una nueva burbuja inmobiliaria, señalando que la banca es ahora más prudente que en 2007, y solo una crisis económica, problemas bancarios o una fuerte subida de tipos podrían bajar los precios. Bernardos recomienda a los jóvenes no destinar más de 700 euros al mes a la vivienda y considerar seguir viviendo con los padres para ahorrar, ajustando el gasto en ocio, comida y transporte para poder ahorrar al menos 300 euros mensuales.

Uno de los grandes problemas del año 2025 tuvo que ver con la situación de la vivienda en España, donde se ha vivido una escasez de oferta inmobiliaria, tanto en el alquiler como en la compra, y una tendencia al alza de los precios.

Esta situación ha llevado a que muchos ciudadanos muestren su preocupación por la imposibilidad de acceder a una vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Sobre este asunto se ha pronunciado el economista Gonzalo Bernardos.

El habitual colaborador de televisión se ha referido en reiteradas ocasiones a la situación del mercado, y tiene malas noticias para quienes esperan una bajada en los precios: "Los precios de la vivienda seguirán subiendo en 2026, 2027 y algunos años más".

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, ha destacado que entre los años 2008 y 2020, muy pocos jóvenes compraron, y ahora se están viendo. Para él, los jóvenes de ahora han cambiado la edad y considera como jóvenes a los menores de 40 años.

Para el economista, los tiempos han cambiado, y lo que en su generación se hacía con 25 años, "ahora se hace con 35", que es "cuando empiezas a hacer ese proyecto de futuro".

La demanda de vivienda

Gonzalo Bernardos ha hecho un diagnóstico de la situación del mercado inmobiliario actual y su comparación con el pasado. Según su análisis, en el año 2007, el 57% de las personas de entre 16 y 30 años tenía una vivienda en propiedad. En 2024, en cambio, este porcentaje cayó al 27%.

Si se va a la horquilla de entre 30 y 44 años, se ha pasado de un 75% en el año 2007 al 57% en el año 2024. Esto significa que hay muchos jóvenes que "no han comprado vivienda y en un momento determinado querrán comprar", y por ello "hay una demanda de vivienda bestial".

El economista asegura que el problema principal es que antes estos jóvenes estaban en el mercado de alquiler que se encarecía, pero no lo hacía a los elevados niveles que lo hace en estos momentos.

Bernardos no prevé que se viva una nueva burbuja inmobiliaria y ha querido recordar que la banca "perdió el conocimiento" prestando dinero entre 2006 y 2007. Sin embargo, "ahora la banca no es imprudente" como por aquel entonces.

El experto en economía ha continuado explicando cuáles serían las tres situaciones que provocarían un desplome del precio de la vivienda, siendo la primera de ellas que la economía española caiga en crisis, la segunda, que la banca tuviese problemas de solvencia, y finalmente, que los tipos de interés subieran mucho.

Gonzalo Bernardos asegura que en 2026 y 2027, como mínimo, seguirán subiendo los precios de la vivienda, aunque no lo harán al 15%. Explica que cada vez el porcentaje será inferior, sobre todo en las zonas más privilegiadas, donde "las subidas rayarán la inflación".

La recomendación de Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos es consciente de que hoy en día la realidad es muy diferente a la que se vivía en su generación, cuando él mismo tuvo que hacer economía de guerra para poder afrontar la situación.

"Yo salía con mis amigos jueves, viernes, sábado y domingo, pero me compraba una Coca-Cola porque estaba a dos velas; mis amigos, igual. A partir de ahí vivíamos en casa de nuestros padres de gorra", explicó en un pódcast, explicando cómo vivió la situación cuando era joven.

Poniéndose en la piel de un joven que actualmente cobre unos 1.700, su consejo es claro, y es el de no gastar más de 700 euros en la vivienda. Como alternativa, sugiere "seguir en casa de los padres", lo que permite evitar un importante gasto.

Aunque cree que esta realidad puede resultar un tanto dura de aceptar por algunos, destaca que en su generación se seguía en casa de los padres hasta el momento en el que "se independizaba con la pareja".

En lo que respecta a los distintos caprichos que uno se pueda dar, el economista recomienda no gastar más de 200 euros, mientras que en comida y transporte "no debería pasar de los 500 euros". Además, "si suponemos que cada mes tenemos un imprevisto de 150 euros, entonces ahorro 300 euros".

Gonzalo Bernardos hace especial hincapié en que, cuanto más dinero se gana, más dinero se puede dedicar a la vivienda, de manera que quien tenga un salario de unos 5.000 euros podrá destinar la mitad a este fin.