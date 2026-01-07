Ya es oficial: Hacienda confirma una deducción del 15% en el IRPF a los conductores de vehículos eléctricos en 2026

Montaje con una imagen de un vehículo eléctrico y una imagen de la ministra María Jesús Montero. Europa Press

A cierre de noviembre de 2025, en España ya se han matriculado alrededor de 220.000 vehículos electrificados, entre eléctricos puros e híbridos enchufables, y todo apunta a que el número seguirá creciendo en los próximos meses.

Este volumen supone más del doble del registrado cinco años atrás, cuando en 2020 apenas se alcanzaron las 100.000 matriculaciones de vehículos con enchufe. Una evolución que refleja cómo la movilidad eléctrica continúa ganando terreno y consolidándose entre los consumidores.

En este contexto, y con la intención de seguir incentivando la transición, la Agencia Tributaria ha optado por prorrogar en 2026 los incentivos fiscales ligados a la compra de vehículos eléctricos.

Descuento en la compra

Los vehículos eléctricos se han consolidado como una pieza clave en la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible, gracias a su capacidad para reducir las emisiones contaminantes, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Además de su impacto positivo en el medio ambiente, contribuyen a la innovación tecnológica, al desarrollo de nuevas industrias y a la creación de empleo, al tiempo que fomentan un uso más eficiente de la energía.

Su impulso, en gran medida, llega acompañado por parte de políticas públicas e incentivos fiscales. De tal manera, a través del Real Decreto-ley 3/2025, Hacienda ha decidido ampliar el plazo para beneficiarse de la deducción por la compra de vehículos eléctricos durante el 2026.

Esta deducción por adquisición de vehículos eléctricos es un beneficio fiscal del 15% sobre el precio del coche, con límites, que se descuenta directamente de la cuota del IRPF, no como un simple descuento del impuesto completo.

Para el vehículo, la base máxima es de 20.000 euros, lo que permite reducir hasta 3.000 euros de la cuota estatal.

Si instalas un punto de recarga en casa, también puedes deducir el 15% del coste, con un máximo de 600 euros, convirtiendo la inversión en ahorro real para tu bolsillo.

El cálculo se hace sobre el precio total del vehículo, incluyendo impuestos, matriculación y transporte, pero restando primero las ayudas públicas, como el Plan MOVES o Auto+.

Si tras estas subvenciones el importe supera los 20.000 euros, la deducción se limita a ese tope.

Para acceder al beneficio, el coche debe ser eléctrico, híbrido enchufable o de pila de combustible, nuevo y de uso particular, y la compra o pago anticipado debe realizarse dentro del plazo fijado, con matriculación según lo establecido.

En caso de pagos a cuenta, la deducción se aplica al matricular el vehículo.

El ahorro se refleja en la declaración del IRPF del año de matriculación: un coche matriculado en 2026 aparecerá en la Renta 2026, que se presenta en 2027.

Asimismo, en el sitio Renta Web hay un apartado específico llamado 'Deducción por adquisición de vehículos eléctricos', donde se registran los datos del coche, el precio, las ayudas recibidas y la base sobre la que se aplica el 15%.

Por ejemplo, un vehículo de 40.000 euros con una ayuda de 7.000 euros deja una base de 33.000 euros, pero al superar el límite de 20.000 euros, la deducción se aplica sobre ese tope, resultando en un ahorro de 3.000 euros en la cuota estatal.