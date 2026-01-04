Confirmado por la Seguridad Social: ya se puede solicitar el nuevo permiso retribuido para cuidar de los hijos hasta 8 años

Las claves nuevo Generado con IA Desde el 1 de enero de 2026, padres y madres pueden solicitar un nuevo permiso retribuido de dos semanas para cuidar hijos menores de ocho años. El permiso forma parte de medidas aprobadas por el Gobierno, que también amplían el permiso por nacimiento en una semana, alcanzando 17 semanas. En familias monoparentales, el permiso por nacimiento será de 32 semanas y el de cuidado de menores de ocho años se amplía a cuatro semanas. La solicitud se realiza a través del portal de la Seguridad Social y debe comunicarse a la empresa con al menos 15 días de antelación.

Desde este 1 de enero de 2026, los padres y madres de hijos menores de ocho años ya pueden solicitar el nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de sus hijos menores de 8 años.

Este cambio forma parte de una serie de medidas aprobadas por el Gobierno el pasado verano.

En ese momento, se alcanzó un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento en una semana, hasta un total de 17, y añadir las dos semanas remuneradas de cuidado.

La medida fue convalidada en septiembre en el Congreso y permite a los padres disfrutar de hasta 19 semanas retribuidas con base reguladora del 100% en permisos de nacimiento, adopción y cuidados.

En el caso de familias monoparentales, los beneficios son aún mayores. El permiso por nacimiento sube a 32 semanas, y el permiso por cuidado de menores de hasta ocho años será de cuatro semanas.

"De forma retroactiva" también podrán usar estas dos semanas aquellas familias cuyos hijos hayan nacido o sido adoptados a partir del 2 de agosto de 2024, fecha en que España debía transponer la directiva europea.

La Seguridad Social ha informado a 365.747 potenciales beneficiarios mediante correos electrónicos y mensajes móviles sobre cómo solicitar estas nuevas semanas de permiso.

Además, se podrán utilizar de manera flexible hasta que el menor cumpla ocho años, permitiendo elegir periodos completos o jornadas parciales según las necesidades de cada familia.

Para pedir el permiso, los interesados podrán hacerlo a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, con una antelación máxima de 15 días.

Asimismo, es necesario avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación para que pueda enviar el certificado con la fecha de inicio y final del descanso.