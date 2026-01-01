Ya es oficial: el Ministerio de Transportes sube el precio de las autopistas de peaje hasta un 4,68% en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Transportes ha aprobado una subida de peajes en autopistas estatales de entre el 3,64% y el 4,68% a partir de 2026. Las autopistas AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9 subirán un 4,68%, mientras que el resto aumentará un 3,64%. Las autopistas gestionadas por SEITT subirán sus tarifas un 2%, manteniendo la gratuidad entre las 0:00 y las 6:00 horas. La AP-7 (Circunvalación de Alicante) pasará a ser de uso libre y gratuito tras decisión del Consejo de Ministros.

Con la llegada del año nuevo, hay precios de determinados servicios que se incrementan. Uno de ellos, que lo suele hacer habitualmente, es el de los peajes de autopistas de titularidad estatal.

Así lo ha dispuesto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible bajo la batuta de Óscar López: “Las tarifas subirán entre un 3,64% y el 4,68% en función de las condiciones específicas de cada concesión”.

A continuación, te mostramos cómo quedan dichos incrementos en cada una de las autopistas de titularidad estatal.

Subidas en las autopistas

Según explica el Ministerio de Transportes, “la actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje”.

Las autopistas que elevarán sus tarifas un 4,68% a partir del próximo 1 de enero serán la AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9, mientras que el resto repercutirá a los conductores un alza del 3,64%.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­ —R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos.

Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 h, todos los días del año.

En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025.

Por último, y en el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde fundamentalmente al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.