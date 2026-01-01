Un fontanero compara los sueldos de su profesión con los de la medicina: "Se puede ganar un buen pico"

Las claves nuevo Generado con IA La fontanería vive un auge en España, con alta demanda, buenos sueldos y falta de relevo generacional. Un fontanero autónomo puede llegar a ganar tanto o más que algunos médicos, aunque esto depende de la especialización y modelo de negocio. La experiencia, la constancia y la especialización permiten a los fontaneros incrementar sus ingresos de forma notable. La fontanería se percibe cada vez más como una oportunidad de estabilidad y buenos ingresos, atrayendo a jóvenes y personas en busca de reorientación laboral.

La profesión de fontanero atraviesa uno de sus mejores momentos en España. Lejos de la imagen tradicional de oficio poco cualificado, hoy se ha convertido en un trabajo muy demandado, bien remunerado y con una clara falta de relevo generacional.

Esta combinación ha provocado que muchos profesionales del sector vean cómo sus ingresos han aumentado de forma notable en los últimos años. En consecuencia, ¿es posible que un fontanero pueda ganar más que un médico?

Abel, un fontanero con muchos años de experiencia, lo aclara en una entrevista con The Apex Era. En este contenido, publicado en redes sociales, explica: "Una persona fontanera que monte su negocio por su cuenta, puede ganar un buen pico".

El experto cuenta: "No sé si más o menos lo que ganan los médicos", apunta. "¿Y cómo es posible?". En cualquier caso, matiza: "Depende un poco en qué te especialices. Habrá médicos que ganen más, que ganen menos, que se monten lo mismo, que emprendan, que se monten sus propias consultas".

De la misma manera cuenta: "Hay médicos que se arriesgan más, y algunos ganarán más que los fontaneros porque se arriesgan más". En el caso de su profesión explica: "Al final, si eres bueno, pues, lógicamente, puedes pedir un poco más. Voy detrás de mucha gente que han pasado muchos pisos".

Para ganar mucho en su profesión hay que insiste y buscar: "Hay que insistir, buscar, un piso, otro. Y si hay que volver siete veces, pues vuelvo". "Yo no me rindo". "Llego a un sitio y hasta que no encuentro el problema, no me voy. Es que no recuerdo alguna que me haya marchado sin encontrarlo. Te lo digo de verdad, es por mi mente".

Su constancia tiene recompensa. "Sé que si está cayendo agua de algún sitio de donde viene. Si no cae agua, es porque hay un problema. Entonces hay que investigarlo". "Lo que pasa es que si luego viene de otro piso, hay gente que le cuesta dejarte entrar, entonces cuesta más. Pero si tengo que ir siete veces más, las voy". "También te digo que las voy a cobrar", apunta.

En consecuencia, ser buen profesional siempre está recompensado. Sin embargo, hay ciertos factores que hacen de la fontanería un oficio en auge económico. En consecuencia, la fontanería se ha convertido en una profesión con alta empleabilidad y buenas perspectivas económicas.

Cada vez más jóvenes y personas que buscan reorientar su carrera ven en este oficio una oportunidad real de estabilidad, autonomía y buenos ingresos, en un mercado donde la experiencia y la especialización se pagan, y se pagan bien.

¿Entonces un fontanero puede llegar a cobrar más que un médico? Puede ocurrir, aunque con matices importantes. Un fontanero sí puede llegar a cobrar más que un médico en determinados casos, pero no es lo habitual ni significa que ocurra siempre. La clave está en el tipo de médico, el momento de la carrera profesional y el modelo de trabajo del fontanero.