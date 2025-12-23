Alejandro, empresario, sobre el paro en España: "Una chica me entregó su CV y me pidió que no la llamase, quedé alucinado"

Las claves nuevo Generado con IA Alejandro Cosío, dueño de una tienda en Gijón, relató que una joven entregó su currículum y le pidió que no la llamaran para trabajar. La joven solicitó que le sellaran una copia del currículum como prueba de búsqueda activa de empleo, requisito para cobrar el paro. El caso generó debate en redes sociales sobre las estrategias de algunos demandantes para justificar la percepción de la prestación por desempleo. La normativa exige que los beneficiarios del paro demuestren esfuerzos reales por encontrar un nuevo trabajo, aunque algunos intentan sortear el sistema.

Alejandro Cosío es dueño de una tienda de regalos en Gijón, Asturias y vivió una experiencia un tanto particular con una chica que entregó un currículum para trabajar en su negocio.

"Yo cada día flipo más", expresó Cosío al relatar su historia. Lo cierto es que lo que dejó con la boca abierta al empresario es que cuando la chica le entregó su currículum le pidió que por favor que no la llamase porque no estaba interesada.

Esta historia compartida a través de las redes sociales del dueño de la tienda encendió un debate en comentarios sobre las estrategias utilizadas por ciertos demandantes de empleo para continuar cobrando el paro.

"Yo me quedé alucinando"

El dueño de la tienda Vulevu en Gijón compartió en su cuenta de TikTok (@vulevugijonoficial) su historia con una demandante de empleo, comentando que "la verdad es que yo cada día flipo más".

"Entra una chica a la tienda y me dice '¿Puedo dejar un currículum?' Y yo estaba arriba y le digo yo, 'Sí, sí, claro, puedes dejarlo'", empezó contando Cosío.

La chica llevaba dos copias, a lo cual le deja una de ellas y le explicó que "pues mira, este te lo dejo aquí para ti y este otro, si me lo sellas, por favor, que me lo llevo yo".

Con esto, comentó sorprendido que "nunca me habían dicho lo de sellar, pero dije yo, 'ah, sí, sí, te lo sello' y nada, se lo sello, se lo doy".

Lo que más le llamó la atención a Cosío fue que le dijo que "pero por favor, eh, no me llaméis, eh, para el verano que no quiero trabajar. No me llaméis, no me llaméis. Y le digo yo 'pero bueno, entonces, ¿para qué vienes a dejar el currículum?'".

A lo que la chica le respondió: "'Bueno, porque me lo mandan que estoy en búsqueda activa de empleo, pero por favor no me llaméis que no estoy interesada'".

"Yo me quedé alucinando", comentó el dueño Vulevu. Con esto, comenzó un debate en las redes sociales sobre las prestaciones por desempleo.

Para recibir la prestación por desempleo es preciso cumplir una serie de condiciones, entre ellas, estar en búsqueda activa de empleo.

Con esto, el beneficiario debe demostrar que está intentando conseguir un nuevo trabajo. Para demostrarlo puede enviar currículum, realizar entrevistas o inscribirse en alguna agencia de colocación.

Esto tiene como objetivo que aquellos que se beneficien del paro muestren que existe de su parte un esfuerzo por reincorporarse al mercado laboral y no cobrar dicha ayuda por tiempo indefinido.

Sin embargo, a pesar de ello, algunos pueden intentar 'engañar' este sistema y enviar pruebas de búsqueda de empleo, como un currículum sellado, cuando en realidad no pretenden conseguir un empleo nuevo.