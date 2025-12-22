Doña Manolita jugaba con el 15.329 a la Lotería de Navidad: en 2024 repartió un millón de euros en premios

Doña Manolita, en su administración de la calle San Bernardo, hablando con un reportero.

El día 22 de diciembre ya ha llegado. Otro año más, los niños de San Ildefonso han cantado los números y premios de la Lotería de Navidad. Una tradición que se alarga ya durante 214 sorteos. Y si hay una administración que vive largas colas esa no es otra que Doña Manolita.

Situada en la madrileña calle del Carmen 22, desde que los números del sorteo de la Lotería de Navidad se ponen a la venta, comienza a haber colas que aumentan a medida que se acerca la fecha. ¿Por qué? Porque suelen tocar muchos premios. En 2024, un tercero, dos cuartos y dos quintos. En total, más de un millón de euros.

También conviene recordar que, donde más veces ha caído el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad ha sido en Madrid. En concreto, en 84 ocasiones. Y muchos de ellos han tenido como punto de venta la administración de Doña Manolita.

Historia de Doña Manolita

Antes de entrar en detalle sobre quien fue Doña Manolita, un apunte: su administración tiene el número 67. Y otro más: su nombre era Manuela de Pablos. Nacida en el castizo barrio de Chamberí, se crió en una familia humilde.

Su primer negocio fue un estanco en la Calle Hortaleza de Madrid. Poco después, y con tan solo 25 años, abre junto a sus hermanas la administración número 67 en la calle Ancha de San Bernardo. Sus primeros clientes fueron estudiantes, al estar cerca la Universidad Central de Madrid.

Dado que no daba grandes premios, se desplazó a Zaragoza con unos décimos que pasó por el manto de la Virgen del Pilar. Números que salieron premiados en el sorteo de Navidad. Fue en 1926.

Más tarde se trasladó a la Gran Vía, donde estuvo hasta 2011. De allí se cambió a su ubicación actual. Murió a los 72 años

El número de Doña Manolita

Los miles y miles de personas que compran la Lotería de Navidad en Doña Manolita suelen, o bien pedir un número concreto, o bien dejar que las loteras sean las encargadas de darles la fortuna que buscan.

Por ejemplo, y algún supersticioso que otro, puede pedir el número 67 (el de la administración). Los habrá que opten por números más ‘personales’ como una efeméride familiar. Pero quizás lo que muchas personas no saben es que Doña Manolita jugaba un número en concreto para la Lotería de Navidad.

Doña Manolita estaba abonada al 15.329. Por supuesto, se vende en la Administración 67 de la calle del Carmen. Pero también en otras administraciones, por si alguien piensa adquirirlo y le pilla demasiado lejos.

Así, está disponible en la administración número 22 de Madrid (calle Tetuán, 22); la número 2 de Aranda de Duero (calle Santa Lucía, 11); la número 1 de Madrid (calle Santa Engracia, 98); la número 17 de Getafe (calle Polvoranca, 20); y la número 1 de Toledo (calle Toledo Ohio, 11).

Por cierto, dicho número (recordemos, el 15.329) nunca fue agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad.