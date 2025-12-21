Kike Urdiales, albañil: "Menuda generación de blanditos, vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura”

Las claves nuevo Generado con IA Kike Urdiales, albañil y empresario, denuncia la falta de cultura del esfuerzo entre los jóvenes que buscan trabajo en la construcción. Urdiales afirma que, aunque ofrece salarios altos, muchos trabajadores abandonan por considerar el trabajo demasiado duro. El testimonio de Urdiales conecta con la queja de otros empresarios del sector sobre la escasez de mano de obra y la falta de relevo generacional. Sergio, trabajador de la obra, confirma que muchos jóvenes sólo aguantan un día debido a las condiciones físicas del trabajo.

La escasez de mano de obra en sectores tradicionales como la construcción vuelve a situarse en el centro de la opinión pública, reabriendo el debate sobre el relevo generacional y las condiciones del trabajo manual.

En esta ocasión, el foco lo pone Kike Urdiales, albañil y empresario especializado en la construcción de piscinas, que ha difundido su visión a través de un vídeo publicado en TikTok.

"Menuda generación de blanditos que viene, que ponemos anuncios, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura", afirma Urdiales, visiblemente frustrado.

La cultura del esfuerzo

Su testimonio, criticado por muchas personas en redes sociales, conecta con una queja recurrente entre empresarios de oficios físicos, donde la exigencia del trabajo contrasta con las expectativas de algunos trabajadores.

El albañil insiste en que no se trata de un caso aislado: "Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de muchos otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan".

En ese punto, Urdiales subraya que el problema no es económico, desmontando uno de los argumentos más habituales."No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero", matiza.

Para reforzar su discurso, el empresario presenta el ejemplo contrario: Sergio, uno de los trabajadores de la obra.

Tras la crisis de 2008, su familia perdió la empresa que tenía, pero logró salir adelante gracias al esfuerzo. "La clave es trabajar mucho", resume Sergio.

El propio Urdiales reconoce que historias como la suya le sirven de motivación. "A mí estas historias me ponen las pilas", señala, al tiempo que vuelve a advertir de la falta de cultura del esfuerzo en las nuevas generaciones.

Desde su experiencia diaria en la obra, Sergio comparte esa percepción y describe situaciones concretas que ha vivido con jóvenes que se iniciaban en el sector.

"Vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. Y si una caja de azules pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van al día siguiente y no vuelven", afirma.

Urdiales, por su parte, sentencia el vídeo con un mensaje directo a todos los jóvenes que buscan trabajo: "Así está el país, ya lo sabéis. Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis".