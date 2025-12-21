Ferran Font, sobre si es posible comprar vivienda con el Gordo: “Hay sitios donde no alcanza ni para un piso de 90 metros”

Las claves nuevo Generado con IA El premio neto del Gordo de la Lotería de Navidad, 328.000 euros, alcanza para comprar una vivienda de 90 m² en la mayoría de comunidades españolas, salvo en Baleares y Madrid. En Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia, el premiado puede adquirir una vivienda y aún le quedaría un remanente considerable. En provincias como Baleares, Madrid, Guipúzcoa y Málaga, el importe del Gordo no es suficiente para comprar una vivienda tipo debido a los altos precios. En las provincias más asequibles, tras comprar la vivienda, el ganador puede disponer todavía de más de 235.000 euros.

El 22 de diciembre, los ciudadanos estarán pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad. Y, si les tocara el Gordo, tendrán sus respectivos planes. En el caso concreto de la vivienda, habrá quien opte por acabar de pagar la hipoteca, por ejemplo.

Pero también habrá quien tenga en mente adquirir un inmueble. ¿Dan para tanto los 328.000 euros limpios que conseguirá el agraciado si lleva un décimo premiado con el Gordo?

“Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros incluso después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados", afirma Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

“Diferencias abismales”

Aunque el premio Gordo es de 400.000 euros al décimo, tras el ‘bocado’ de Hacienda, se queda en 328.000 netos. ¿Da para comprar vivienda? “Que los premiados se planteen adquirir una vivienda es habitual, pero hay diferencias abismales dependiendo del lugar”, sostiene Font.

Si tenemos en cuenta que el precio medio de una vivienda de 90m² está en 239.627 euros (incluyendo un 10% de gastos de compraventa), queda un remanente de 88.373 euros tras la adquisición.

Así, y según pisos.com, en 15 de las 17 comunidades autónomas es posible adquirir una vivienda tipo, excepto en Baleares y Madrid, donde el importe neto del Gordo resulta insuficiente.

De entre aquellas CCAA donde es posible comprar destaca Extremadura. Allí una vivienda de 90 metros cuesta de media 83.557 euros. Le siguen Castilla-La Mancha, con un precio medio de 94.247 euros; Castilla y León, donde el valor ronda los 122.728 euros; Galicia, con un coste aproximado de 145.801 euros; y Murcia, con una media de 145.132 euros por inmueble.

En el otro lado de la balanza, son dos las comunidades donde el premio no alcanza para comprar una vivienda: Baleares, donde faltarían 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble de 90m²; y Madrid, con un déficit de 118.858 euros para una vivienda cuyo precio medio se sitúa en los 446.858 euros.

"La brecha entre territorios es enorme. En Extremadura puedes comprar una vivienda y prácticamente triplicar la inversión que haces”, remarca Ferran Font.

Mientras que, en Baleares o Madrid, “necesitarías casi el doble del premio para acceder a una vivienda de características similares", advierte el experto.

País Vasco (1.575 euros de remanente), Cataluña (41.022 euros) y Canarias (91.493 euros) se sitúan en posiciones intermedias, donde el premio permite la compra pero con márgenes mucho más ajustados.

Si ponemos el foco en las provincias, de las 50 existentes, en 46 es posible comprar una vivienda de 90 m² con el Gordo de Navidad.

Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros.

"Hablamos de provincias con mercados inmobiliarios muy tensionados, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios se han disparado”, indica Font.

Entre las provincias donde sí alcanza el premio, pero el margen es más ajustado, destacan Vizcaya, con viviendas tipo a 312.698 euros contabilizando el 10% de impuestos.

Le siguen Álava, a precio medio de 257.442 euros; Santa Cruz de Tenerife, a 241.430 euros; Las Palmas, a 231.877 euros; Gerona, a 221.499 euros y Alicante, con el valor medio de la vivienda a 216.557 euros.

Mientras que las diez provincias donde más rinde el Gordo de Navidad son Ciudad Real, donde una vivienda estándar con gastos de gestión supone 70.131 euros; Jaén (76.720 euros); Zamora (78.750 euros); Cuenca (79.615 euros); Cáceres (82.374 euros); Badajoz (84.293 euros); Teruel (85.319 euros); Orense (89.535 euros); Lugo (90.443 euros) y León (92.274 euros).

En todas estas, tras la compra de la vivienda, el premiado sigue disponiendo de más de 235.000 euros.