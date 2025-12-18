Pablo, economista, sobre lo que va a pasar con la vivienda en España: “Es tan cara como en la última gran crisis”

Las claves nuevo Generado con IA El economista Pablo Gil advierte que el precio de la vivienda en España ha alcanzado niveles similares a los de la última gran crisis inmobiliaria de 2008. La escasez de oferta y la alta demanda están llevando los precios de compra y alquiler a máximos históricos, dificultando el acceso a la vivienda. Muchos españoles se ven obligados a optar por el alquiler debido a la imposibilidad de comprar, lo que provoca un descenso en la compra de viviendas y un aumento en el mercado de alquiler. La situación actual podría indicar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, con precios en niveles críticos tanto para vivienda nueva como usada.

La crisis inmobiliaria es una situación conocida por todos los españoles. La misión de conseguir una vivienda es cada vez más sufrida debido a la falta de oferta que choca con una alta demanda.

En los años 2007 y 2008, a raíz del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense, se vivió una crisis similar que se extendió a nivel global.

Así, Pablo Gil, economista y experto financiero, explicó a través de su red social TikTok (@pablogiltrader) cómo "la vivienda ya es tan cara como en la última gran crisis".

El economista hizo énfasis en cómo este aumento de precios ha llegado a picos históricos que hasta ahora habían sido alcanzados por la crisis del 2008.

Esto podría traducirse en el inicio de una burbuja inmobiliaria, es decir, un aumento desmedido de los precios de inmuebles.

La única alternativa, según Pablo Gil

El economista explicó que el precio de la vivienda tanto nueva como usada ya ha vuelto a alcanzar unos picos históricos similares a la anterior crisis de este tipo.

Así, continuó explicando que "pensad que en muchos países europeos y, por supuesto, Estados Unidos, esas cotas se han sobrepasado en porcentajes enormes".

Una 'cota', en el sentido económico, se utiliza para hablar sobre límites económicos. En este contexto, se habla de que el nivel de precios de la vivienda ha sobrepasado el límite o máximo establecido.

"La realidad es que podría empeorar muchísimo antes de solucionarse", explicó el experto. Con esto hizo referencia a que mucha gente no es capaz de comprar como consecuencia de los precios que se han alcanzado.

Este fenómeno trae como consecuencia que "veamos un proceso de descenso en el nivel de compras y a cambio un incremento en el nivel del alquiler".

Esto ocurre porque, como fue previamente explicado, hay una escasez de oferta que se encuentra con una alta demanda, la consecuencia de esto es un aumento de los precios.

Así, Pablo Gil dejó clara la realidad de que "si no tienes opción de independizarte comprándote tu propia casa, pues tu única alternativa es irte al alquiler".

De esta forma, es evidente que puede estar formándose una nueva burbuja inmobiliaria con unos precios a niveles críticos.

Teniendo esto en cuenta, la acción de comprar una casa será cada vez más complicada, mientras el alquiler, que actualmente alcanza los 2.489 euros por metro cuadrado, también seguirá subiendo.