Richard García, asesor financiero: "El 70% de los premiados en la Lotería vive peor 5 años después de ganar"

Cada 22 de diciembre, la Lotería de Navidad reparte ilusión, brindis improvisados y sueños que, de repente, parecen al alcance de la mano.

Pero junto a la euforia llega una realidad menos festiva para los ganadores: gestionar una gran cantidad de dinero de golpe no es sencillo.

Y, según advierte el asesor financiero Richard García en su canal de YouTube, puede convertirse en un problema serio si no se actúa con cabeza.

"Si te ha tocado la Lotería, el mayor peligro no es perder el boleto, es perder la cabeza", aseguraba García, poniendo sobre la mesa un dato importante: el 70% de los ganadores de la lotería acaban igual o peor tan solo cinco años después de cobrar su premio.

"No porque les haya tocado poco dinero sino porque nadie les ha enseñado qué hacer después", revelaba el experto. Lo cierto es que en Navidad se habla mucho de cuánto toca, pero muy poco de qué hacer después.

Las primeras 72 horas

Para Richard García, el mayor error se comete nada más comprobar el premio. El primer consejo es claro y tajante: silencio absoluto. No anunciarlo, no publicarlo y no compartirlo más allá de una persona de confianza.

Cuanta más gente lo sepa, más presión emocional, más peticiones de ayuda y más riesgo de estafas. "No convertirte en un objetivo andante puede salvarte de muchos problemas", insistía.

El segundo paso es casi tan importante como el primero: asegurar el décimo. El experto recomienda fotografiarlo, hacer copias y guardarlo en un lugar seguro. Mientras que en el caso de ser compartido, "poned todo por escrito: quién puso tanto, quién cobra tanto y quién actúa como representante".

Después llega el momento de frenar. "No tomes decisiones en caliente, no compres nada y no dejes el trabajo mañana mismo", aconseja.

García recomienda al menos 30 días de margen para que baje la adrenalina y poder diseñar un plan con calma. Eso sí, sin dormirse: el premio solo puede cobrarse durante tres meses.

Tentaciones, bancos y Hacienda

Una vez cobrado el premio, aparecen nuevas tentaciones. "Vas a necesitar una nueva estructura de vida, pero con gente de confianza", explica García.

Y enumera tres figuras clave: un abogado fiscalista que entienda bien impuestos y herencias, un asesor financiero verdaderamente independiente y formación propia. "Necesitas criterio, entendimiento y educación financiera. Si no, dependerás siempre de lo que te digan otros", afirmaba.

En cuanto al cobro, el procedimiento es sencillo, aunque conviene conocerlo bien. Los premios online se ingresan directamente por transferencia, mientras que si el décimo es físico y supera los 2.000 euros, hay que acudir a un banco autorizado con el DNI.

"No deberían cobrarte ninguna comisión ni obligarte a abrir una cuenta", recalca. "Si el premio es compartido y elevado, todos los participantes deben quedar perfectamente identificados o nombrar a un representante con autorización notarial".

Otro punto clave es la fiscalidad. Los primeros 40.000 euros están exentos y el resto tributa al 20%. "Lo que recibes en tu cuenta es el neto", aclara García. El premio no se declara en la renta, pero sí los rendimientos de después.

Así, una vez en el banco, llega otra gran decisión: dónde dejar el dinero. Por ello, García lo tiene claro con sus recomendaciones: "Para premios pequeños puedes usar cuentas remuneradas o depósitos".

"Si son premios medianos o grandes, lo mejor es usar fondos monetarios. Y si son muy grandes, conviene diversificar entre bancos", apuntaba.

El nivel de vida

Asimismo, para el asesor financiero, el mayor enemigo del ganador es el nivel de vida y el gasto fijo al que se atan. "Una casa más grande implica más IBI, más comunidad y más mantenimiento", indicaba García.

De ese modo, era claro con la regla de oro: "Durante los primeros tres meses, cero gastos fijos nuevos significativos". En su lugar, la planificación financiera vuelve a ser clave.

"Lo ideal es hablar con alguien de máxima confianza e independiente, que sepa de verdad lo que hace y te ayude a planificar qué vas a hacer con el premio", insiste.

Por otro lado, García señalaba cómo uno de los impulsos más comunes suele ser pagar deudas o hipotecas de golpe. "Ojo porque esto no es siempre óptimo", matiza el asesor. "Hay que tener en cuenta el coste de oportunidad".

Si la hipoteca es barata y se sabe invertir, ese dinero puede ser más rentable trabajando. Pero si las deudas son altas, García recomienda lo contrario: "Si tienen más de un 5% o 7% TAE, una de las primeras cosas que recomiendo es valorar si te conviene liberarte de ellas".

Por último, la advertencia final del asesor era en relación a los bancos. "Te va a tratar como nunca", señalaba. "Van a buscar su comisión y no tu rentabilidad. Por eso aconsejo negociar, comparar y no firmar nada en la primera cita",

Ganar la Lotería de Navidad solo es el principio. Mantener el premio y convertirlo en tranquilidad a largo plazo depende, como recuerda Richard García, de algo mucho menos aleatorio que el sorteo: tomar buenas decisiones cuando la suerte ya ha llamado a la puerta.