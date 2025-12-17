Pascual Ariño, propietario de 16 viviendas: "Yo ahora gano más dinero que antes, el Gobierno me está haciendo un favor"

Las claves nuevo Generado con IA Pascual Ariño, propietario de 16 viviendas, asegura que las nuevas leyes de vivienda le han beneficiado económicamente, aumentando sus ganancias. Ariño afirma que la salida de otros arrendadores del mercado ha reducido la competencia y elevado los precios del alquiler. El propietario critica las medidas gubernamentales, calificándolas de populistas y considera que perjudican a los inquilinos y benefician al Gobierno. Según Ariño, la situación del mercado de la vivienda ha empeorado en los últimos años y la presión recae sobre quienes tienen menos recursos.

El debate sobre la vivienda en España sigue generando controversia, especialmente tras la aprobación de nuevas leyes que buscan regular el mercado del alquiler.

En este contexto, las palabras de Pascual Ariño, propietario de 16 viviendas, han provocado reacciones encontradas al poner el foco en las consecuencias reales de estas medidas.

Su análisis, compartido por muchas personas, parte de su propia experiencia como arrendador y de cómo las políticas actuales están afectando al sector.

Ariño sostiene que las restricciones y la presión sobre los pequeños propietarios no han tenido el efecto esperado.

"Yo ahora gano más dinero que antes. Aunque castiguen a los propietarios, me están haciendo un favor", explica el inversor.

En su opinión, la salida de otros arrendadores del mercado ha reducido la oferta disponible, lo que repercute directamente en los precios. "Me están quitando la competencia. Si me quitan la competencia, vendo más caro", afirma.

Y aunque se muestra crítico con el rumbo legislativo, reconoce que su situación económica ha mejorado de forma significativa.

"Aunque yo critique la Ley de Vivienda, aunque yo critique las leyes actuales, aunque yo critique al Gobierno y las leyes que promueve, a mí me están haciendo ganar más dinero", asegura.

Sin embargo, advierte de que el impacto negativo recae en otros colectivos. "A quien están perjudicando es a los inquilinos y a la gente que llega justa a fin de mes", añade.

El propietario también plantea una comparación temporal para evaluar los resultados de las políticas de vivienda. "Hay que preguntarles qué era mejor: los alquileres o la vivienda, ¿hace un año, hace dos o ahora?"

Desde su punto de vista, la evolución ha sido claramente desfavorable: "Ha ido a peor todo".

Ariño califica las medidas adoptadas como "medidas populistas" y considera que generan división social.

"En vez de aceptar la realidad, nos ponen en contra. Nos enfrentan a propietarios con inquilinos, a inversores con trabajadores", señala, criticando la falta de soluciones estructurales.

Finalmente, apunta directamente a la recaudación fiscal como uno de los factores clave. "¿Quién es el que más dinero está ganando con todo esto? El Gobierno", afirma.

"Si las casas suben de precio y ellos cobran a porcentaje, cuanto más suban más ganarán ellos. Cuanto más gane yo, más gana el Gobierno", concluye.