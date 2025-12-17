‘NAVIWAH’, el universo musical que transforma las noches de diciembre en Madrid

El espectáculo WAH Show sorprende al público esta Navidad con sus especiales y un elenco de más de 40 artistas

Madrid vuelve a encender su magia navideña. Las calles están repletas de luces, los mercados rebosan de vida y miles de visitantes se acercan a la ciudad para descubrir los secretos que tiene guardados para estas fechas.

En este contexto, surge una propuesta que destaca por su capacidad para emocionar, sorprender y dejar huella: WAH Show, uno de los planes más especiales para hacer durante estos días.

Porque cuando diciembre llega, buscamos reencontrarnos con esos amigos que hace tanto tiempo que no veíamos, brindar y recordar las mismas anécdotas de siempre. Qué mejor que hacerlo que en un espectáculo único como es WAH Show. Una experiencia que se siente, se vive y no se olvida.

Este año, sorprende al público con sus especiales de Navidad, la ‘NAVIWAH’ llenas de energía festiva y del inconfundible encanto de este universo distópico.

Un viaje dividido en tres experiencias

Esta aventura está dividida en tres actos. La primera comienza en el vibrante Food Hall, un espacio donde el visitante puede probar sabores de todo el mundo al tiempo que disfruta de actuaciones en directo. Además, puede elegir entre recorrer los puestos del Street Food internacional o probar la opción más exclusiva de ‘El Cielo’, una zona gourmet con servicio a mesa.

Una de las grandes ventajas de WAH es que se adapta a las necesidades de los espectadores. Para grupos de amigos, familias o empresas, este primer acto puede convertirse en un espacio totalmente personalizado con zonas privadas, menús a medida, copa de bienvenida o propuestas gastronómicas especiales.

Después de probar platos de todas las gastronomías del globo, el público accede al Teatro WAH donde comienza la auténtica magia. Más de 40 artistas –entre bailarines, músicos y cantantes– se suben al escenario para reinterpretar grandes clásicos de la música, fusionando rock, pop, ópera, flamenco y electrónica, en un show sin igual que sorprende desde el primer segundo.

El espectáculo puede disfrutarse desde diferentes ángulos: butacas, mesas VIP, zonas panorámicas, live tables o palcos privados –para quienes deseen una vivencia aún más especial—.

Cada número es un pase único que quedará para siempre en la memoria del público.

El viaje llega a su fin en La Catedral, donde la celebración continúa de la mano de actuaciones, DJs y un ambiente festivo que invita a seguir con la celebración. Los grupos también pueden reservar aquí zonas privadas con mesas y servicio premium.

Una vez el público abandona las inmediaciones del Espacio WAH en IFEMA Madrid comprende porque este show es mucho más que un espectáculo, es un recuerdo imborrable de una experiencia única.

Un regalo que no se entrega, se comparte

Cada Navidad damos mil vueltas a la cabeza pensando en ese regalo perfecto para nuestros seres queridos. Buscamos ese detalle que no caiga en el olvido, que emocione y que sea recordado. Y los mejores obsequios acaban siendo aquellos que no se entregan, que se viven.

Regalar WAH es ofrecer una experiencia única: música, gastronomía, emoción y celebración en un entorno incomparable. Es un recuerdo que permanece, una historia compartida y un momento que se vive con intensidad.

Las tarjetas de regalo WAH, disponibles desde 50€, permiten personalizar el diseño, añadir dedicatoria y enviarlas al instante: fáciles de preparar, inolvidables de recibir.

Un plan imprescindible para vivir la Navidad madrileña

En una ciudad que vive la Navidad como pocas, WAH se ha consolidado como un plan imprescindible tanto para madrileños como visitantes. No hay edades ni etiquetas: los niños se maravillan, los adultos se emocionan y todos salen con la sensación de haber vivido algo único.

WAH Show ofrece funciones de jueves a domingo:

19:30 h de jueves a sábado

13:30 h en las sesiones matinales de sábados y domingos

Durante diciembre, debido a la alta demanda, se añaden funciones especiales algunos lunes, martes y miércoles. Además, los niños menores de 11 años entran invitados por WAH.

Las reservas pueden hacerse en su página web en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 en este horario: lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas.