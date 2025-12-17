Joaquín, dueño de una administración de lotería: "Se nos perdió un décimo de 8.000€ y nos salva tener la foto"

Las claves nuevo Generado con IA Joaquín Monroy, dueño de una administración de lotería en Madrid, relata cómo perder un décimo premiado con 8.000 euros pudo resolverse gracias a tener una fotografía del billete. Monroy recomienda fotografiar el décimo y anotar detrás los nombres y porcentajes de quienes comparten el billete, como prueba de participación. El lotero advierte que enviar fotos del décimo por WhatsApp puede suponer un riesgo de privacidad si no se comparte realmente con esa persona. El Tribunal Supremo ha determinado que es posible cobrar un premio de la Lotería de Navidad sin presentar el décimo, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y los loteros están cerrando sus últimas ventas de décimos de cara al próximo lunes 22 de diciembre, jornada en la que se van a repartir millones de euros en el Teatro Real de Madrid.

En este sentido, es clave tener en cuenta algunas recomendaciones de expertos a la hora de comprar billetes de lotería y no sufrir ningún susto. Joaquín Monroy, dueño de la administración de lotería madrileña 'La Chulapa', resalta la importancia de hacer una fotografía al décimo.

En una entrevista con el programa La Mirada Crítica, el lotero -que vendió El Gordo en las navidades de 2022- ha desvelado que en su administración perdieron "un décimo de 8.000 euros y nos salvó tener la foto".

¿Se debe fotografiar el décimo?

Por eso, enfatiza que fotografiar el billete, aunque no sirva para cobrar el décimo cuando lo has perdido, es "una forma de demostrar que ese boleto es tuyo",

Asimismo, recomienda capturar en una imagen el número comprado cuando se comparte con amigos y familiares, además de apuntar en la parte de atrás las personas que participan y el porcentaje que corresponde a cada uno. "Es una prueba más", aclara.

"Si vas a compartir el décimo con alguien, es necesario enviar la foto y aclarar cuál es el porcentaje que juega cada uno. También, aclarar quién es el depositario, porque lo importante es saber quién tiene el décimo físico, que es quien lo puede cobrar", explica Monroy.

En cambio, comenta que es peligroso enviar la foto del boleto por WhatsApp a alguien con el que no compartes, ya que puede acarrear algún problema de privacidad.

De hecho, afirma que él "no haría una foto al décimo para enviarla por un grupo y decirle a unos amigos que he jugado a este número", a lo que la presentadora le ha respondido, preocupada, que ella sí lo hace.

Según el Tribunal Supremo, aunque no tengas en tus manos el décimo ganador, puedes cobrar el Gordo o cualquiera de los premios grandes del sorteo.

Según la Instrucción General de Loterías de 1956, el décimo perdido o extraviado no se puede cobrar. No obstante, el Alto Tribunal, en diferentes sentencias, ha dicho que sí se puede cobrar si se cumplen "determinados requisitos", como por ejemplo haber depositado previamente el décimo premiado en una sucursal bancaria.