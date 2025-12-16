Loly Vázquez, sobre el cambio en los pagos por Bizum en 2026: “Si eres autónomo estás en el punto de mira de Hacienda”

Montaje de Loly Vázquez con una imagen de una oficina de Hacienda.

Año nuevo, vida nueva. Y llena de 'curvas' para los autónomos. Porque, y tal y como cuenta Loly Vázquez, “a partir del 1 de enero de 2026, con el nuevo Real Decreto 253/2025, Hacienda controlará todos los pagos por Bizum, céntimo a céntimo”.

Así lo cuenta la asesora en riesgos y seguros para empresas en su cuenta de la red social LinkedIn: “¿Creías que un Bizum era algo inocente, casi familiar? Pues no. Ahora es una pista fiscal. Y si eres autónomo, y lo usas para cobrar, estás en el punto de mira”.

Ante esta tesitura, Loly Vázquez tira de ironía y se atreve con este juego de palabras: “Si ya decían que el autónomo no podía enfermar, ahora tampoco puede hacer Bizums”.

"Invitar Hacienda a casa"

La experta fiscal relata en su red social que ya no habrá límites de 10.000 ni de 3.000 euros, sino que “cualquier operación se declara”. Y añade que “el banco lo comunica todo y Hacienda se frota las manos”.

¿Dónde está el riesgo? “Muchos autónomos siguen usando la misma cuenta para su vida personal y su actividad profesional. Eso es como invitar a Hacienda a tu casa a revisar los bizums del vermut, del arreglo del coche y del último diseño web”, aclara Vázquez.

Llegados a este punto, no valen excusas. Por eso, introduce una serie de ellas que podrían utilizar los autónomos como ‘es que fue un favor’, ‘es que no sabía’ o ‘es que me pagó por Bizum y no lo vi’.

¿Cuál será la respuesta de Hacienda? “No me importa, págame”, subraya Loly Vázquez. ¿Qué hacer entonces?

La experta da una serie de consejos como usar cuentas separadas, declarar hasta el café si te lo pagan por Bizum, llevar la contabilidad al día y, “si puedes, consulta con un asesor fiscal”.