Gabriel, dueño de una barbería: "Además del aval bancario, te piden unos 6.000 y 7.000 euros solamente para entrar al local"

Hace dos años, Gabriel dejó Argentina y llegó a España con el sueño de tener su propia barbería.

Hoy su negocio está en la calle de los 3 Peces, número 34, en pleno corazón de Madrid, pero la realidad es que llegar hasta aquí no fue nada fácil.

Montar un negocio en la capital tiene sus complicaciones y sobre todo, muchos gastos.

En un vídeo en el perfil de Kevin Gómez en Tiktok, Gabriel recuerda que lo primero que le pidieron al buscar local fue cumplir con muchos requisitos.

"Lo primero que te piden es un aval bancario. También depende de la inmobiliaria con la que trabajes y depende los propietarios y qué tantas ganas tengan de alquilártelo o no, pero te piden llaves, una fianza mínima de dos meses para entrar y demás, después agencia y todo eso", cuenta.

Y es que la realidad es que no basta con encontrar un buen sitio, sino que hay que pagar y gestionar muchas cosas antes de estar listo para levantar la persiana.

"Más o menos eso calculado son unos 6.000 y 7.000 euros, solamente para entrar, en mi caso en unos 84 m², que es un local grande en el centro de Madrid", explica Gabriel, reconociendo que es una inversión importante, solo para empezar, sin contar lo que se necesita para dejar el local listo.

Y es que para equiparlo y decorarlo con todo lo que necesita, los gastos se duplican. "Entre 15 y 20.000 euros para montar todo, aparte lo de la fianza y todo eso, que eso es aparte", dice.

Eso incluye sillas, espejos, iluminación, muebles y todos los detalles que hacen que la barbería esté lista para la comodidad de sus futuros clientes.

Una comodidad que tiene un precio y que no todo el mundo a día de hoy puede permitírselo a la hora de dar vida a un nuevo negocio.