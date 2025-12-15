José, exmilitar dueño de una administración de lotería: “El destino quería que yo estuviese aquí repartiendo dinero”

Imagen de archivo de una persona comprando en una administración de lotería Ricardo Rubio

La administración de Lotería 94 de Sevilla, en el Centro Comercial Alcampo, puede parecer igual que cualquier otra; sin embargo,tiene algo inusual: sus propietarios.

José María Nogales Díaz y Paloma Rodríguez Ferraro son la pareja dueña de esta administración; él dejó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para dedicarse a este negocio y ella trabaja en una farmacia a la vez que ayuda en el local.

En el año 2019, esta pequeña administración de loterías se vio presa de la alegría cuando descubrieron que habían vendido el número ganador del Gordo de Navidad.

El número 26.590

Esta administración de Lotería está situada en una de las zonas más modestas de la capital andaluza: Las Tres Mil Viviendas, La Oliva o Cerro del Águila.

Por ello, cuando el 22 de diciembre de 2019 Nogales recibió una llamada a las 9:23 horas informándole que había vendido el Gordo de Navidad, este no pudo más que abrir el champán y llorar de júbilo.

Rodríguez se sinceró y comentó que cuando recibió la llamada realmente estaban dormidos, ya que se avecinaba un día de mucho trabajo porque la mayoría de la gente iría esa misma tarde a cobrar su décimo.

"Pensé que se había dejado la alarma puesta, pero me dijo que no, que lo estaban llamando", recordó la mujer del exmilitar, "tenía tres llamadas perdidas de su hermano y otra del delegado de Loterías en Sevilla; enseguida mi cuñado nos dijo que habíamos dado el Gordo".

"Han sido años muy duros económicamente y de mucho esfuerzo, llevo 30 minutos en casa llorando, es un trabajo brutal", expresó Paloma Rodríguez al periódico ABC.

Además, agregó que no han terminado de pagar el préstamo de la administración, sino que lo compraron "in extremis" porque había otra persona interesada en el local.

Otro dato curioso de esta administración es que lleva el nombre de 'Atrapa Sueños', que, según Rodríguez, "no tiene ninguna explicación de por qué ese nombre; simplemente nos gustan los atrapasueños y decidimos llamarla así", comentó a El Diario de Sevilla.

Los loteros no dudaron en afirmar que la gente del barrio que se vio con la suerte de comprar el número ganador, el 26.590, son "gente humilde del barrio".

Ahora bien, cabe preguntarse cómo un exmilitar de la UME acaba siendo lotero. Sobre esto, Nogales Díaz explicó que su sueño era regentar su propio local: "En la vida no hay nada por casualidad, el destino quería que yo estuviera aquí repartiendo dinero".

Sobre su trabajo en la UME confesó que guarda un buen recuerdo de su tiempo allí: "Siempre está la nostalgia de hacer un servicio a la Patria. La UME es una unidad muy importante, valiosa y necesaria", recalcó.

Incluso reveló que algunos de sus compañeros de la UME aprovechan para hacerle una visita y comprarle "un decimillo".

La pareja, además de regentar el negocio, tiene una hija de seis años que a veces los acompaña en el trabajo y otras se queda jugando en el parque de bolas del centro comercial.

"Este negocio es muy duro, cuando cierra la administración vamos a los bares y restaurantes a venderles, esto tiene mucho trabajo", confesaba la pareja lotera.

De esta forma, la administración de loterías, 'Atrapa Sueños', cumplió el deseo de cualquier lotero de dar el Gordo de Navidad y este año se preparan para una nueva Lotería de Navidad con la esperanza de volver a vivir esa alegría.