José Castro (78 años) saca 8 matrículas de honor en el Grado de Derecho: “Jamás he pensado en notas”
Te contamos la increíble historia de este jubilado que además trabaja como voluntario en Cáritas y ahora ha iniciado los estudios de Psicología.
José Castro, de 78 años, ha obtenido 8 matrículas de honor, 15 sobresalientes y 13 notables en el Grado de Derecho en la UNED de Huelva.
Fue premiado como el mejor expediente de su promoción y destaca que nunca se centró en las notas, sino en adquirir conocimientos.
Tras jubilarse como ingeniero industrial, decidió estudiar Derecho para ayudar a los demás, especialmente en su labor como voluntario en Cáritas.
Actualmente, ha iniciado estudios de Psicología para complementar su trabajo social y reafirma que nunca es tarde para aprender.
Hay un refrán español que dice que “nunca es tarde si la dicha es buena”. Otra frase muy conocida es la de que “el saber no ocupa lugar”. Y ambas se pueden aplicar al 100% a José Castro.
Y es que, a sus 78 años de edad, ni corto ni perezoso, ha sacado con muy buenas notas el Grado de Derecho en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de Huelva. ¿Cuáles han sido dichas notas?
Pues 8 matrículas de honor, 15 sobresalientes y 13 notables. Es decir, que de media ha sacado un 8,7. “Jamás he pensado en notas”, afirmó en Antena 3 Noticias.
Otra carrera en marcha
José Castro, con estas notas, ha sido uno de los mejores expedientes de su promoción. No se trata de flor de un día. Por ejemplo, en el curso 2024-2025, fue merecedor al Premio al Mejor Expediente de Grado de dicho curso.
Y, si se echa todavía más la vista atrás, se sacó el título de ingeniero industrial, profesión en la que estuvo trabajando hasta que llegó el momento de la jubilación. ¿Qué hacer a partir de entonces?
"La jubilación te da bastante tiempo libre”, reconoció al informativo de Antena 3. Y él tenía muy claro que quería aumentar sus conocimientos, “tanto para provecho mío como para provecho de los demás".
Eso sí, como cualquier otro estudiante, le entraron una serie de dudas. La principal era cómo estaría de memoria. “Porque esto requiere un esfuerzo memorístico importante”, subrayó. Y, visto lo visto, su memoria funciona a las mil maravillas.
Ahí están sus notas, a las que Castro les quita importancia. "La verdad es que jamás he pensado en notas. Yo he pensado en adquirir conocimientos, nada más. O sea, las notas, nada. Las notas van de por sí".
¿Cómo ha sido su experiencia? Pues la misma arrancó matriculándose en Derecho Civil. Luego se matriculó de cuatro asignaturas por curso. ¿Y por qué esta rama?
Porque José, aparte de sus partidas de dominó, también dedica una parte de su tiempo a colaborar con Cáritas. Allí echaba una mano a inmigrantes y familias necesitadas. Colectivos que necesitaban de apoyo legal en determinadas ocasiones.
“Después de haber recibido de la sociedad, hay que devolverle parte de lo que te ha dado. Qué menos que hacer también un voluntariado. Y para ese voluntariado también te sirven estos conocimientos", remarcó Castro.
¿Punto final a sus estudios? Ni mucho menos. José Castro ha arrancado los estudios de Psicología. Estudios que también le servirán en el trabajo social que desarrolla. “A nuestra edad se puede hacer todo con calma y bien”, concluyó.