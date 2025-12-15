Gonzalo (36), dueño de una empresa de placas solares: "Antes una placa producía 200 vatios y ahora 600"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la energía fotovoltaica en España creció de forma espectacular entre 2019 y 2023, impulsado por la subida del precio de la luz tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Las administraciones públicas y los fondos europeos incentivaron el autoconsumo con ayudas y bonificaciones, aunque la rentabilidad de las placas solares ha bajado por la caída del precio del kilovatio hora. El avance tecnológico ha triplicado la capacidad de producción de las placas solares, pasando de 200 a 600 vatios por unidad en pocos años. La inteligencia artificial se está incorporando a los sistemas solares, permitiendo optimizar la venta y compra de electricidad según los hábitos de consumo doméstico.

El sector de la energía fotovoltaica ha experimentado un crecimiento espectacular a nivel global y, especialmente, en España entre 2019 y 2023. La crisis económica derivada de la pandemia y la Guerra entre Rusia y Ucrania provocaron un auge del precio de la luz.

El precio del megavatio hora subió hasta alcanzar los 545 euros en su pico más alto. Ante esta situación, empresas y consumidores contemplaron rápidamente la opción del autoconsumo para reducir la factura a final de mes.

Gonzalo, responsable de Efitar Ingeniería, vivió muy de cerca el 'boom' de las placas solares. Sólo en 2023, cientos de empresas como la suya instalaron 1.706 MW de autoconsumo fotovoltaico en España. El aumento en los hogares alcanzó cifras nunca antes vistas.

Ayudas para ser autosuficiente

Las administraciones públicas incentivaron la instalación de placas solares con múltiples tipos de ayudas locales y estatales. Desde bonificaciones en el IRPF y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta descuentos en el precio de la licencia de obra.

Además, se sumaron los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Estos suponen la mayor parte de las ayudas directas para el autoconsumo y sistemas de almacenamiento. Se canalizaron a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aunque la mayoría de estas bonificaciones siguen vigentes, la fiebre por las instalaciones de energía fotovoltaica se ha estabilizado. Esto se debe a que el precio del kilovatio hora ha descendido paulatinamente y las placas solares ya no son tan rentables como al principio.

La burbuja explotó, según explica Gonzalo, porque al haber tantos productores de energía que volcaban su excedente a la red, el precio que recibían de parte de las comercializadoras era menor y, por lo tanto, la gente empezó a pensarse mejor lo de poner placas en su tejado.

Energía fotovoltaica

Gonzalo critica la "piratería" en el mercado residencial que hubo por parte de algunas empresas de instalación de placas durante el auge: "Nos han llamado muchos clientes para revisar instalaciones que no habíamos hecho nosotros. Los dejaron tirados".

Las empresas se lanzaron al mercado buscando vender todo lo posible y suscitaron quejas, "me acuerdo de ver gente en los tejados todos los días a lo loco. Pantalón corto, tirantes, sin arnés, sin casco y no sabiendo lo que hacen", explica el dueño de Efitar Ingeniería.

¿Cuánto cuesta tener placas solares en casa?

Los costes de una instalación residencial de placas solares varían en función de los objetivos energéticos. Si queremos la opción más económica con seis paneles, inversor, medidor, legalizaciones y licencias, podemos poner placas por entre 4.000 y 4.500 euros.

Los plazos de amortización son bajos si se gestiona bien la energía, declara Gonzalo: "Tenemos algún cliente que se ha instalado dos baterías y, con los fondos europeos, ha amortizado la instalación en 2 años".

El avance tecnológico de los paneles está afectando a la producción energética. "Antes una placa de un par de metros cuadrados producía 200 W y ahora te está produciendo 600, estamos tres veces con más capacidad de producción", expone Gonzalo.

La inteligencia artificial ya ha llegado a estos sistemas. Según Gonzalo, una marca ha sacado un equipo de respaldo con IA y que, junto con una batería, dice cuándo hay que vender electricidad y cuándo hay que comprar adaptándose a los hábitos de consumo en casa.