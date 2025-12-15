El dulce típico de Ferrol que solo se come 1 vez al año: nació en 1996 y sólo se preparan 7.000 unidades

Las claves nuevo Generado con IA El Bico das Pepitas es un dulce típico de Ferrol que solo se elabora una vez al año, durante la Festa das Pepitas, el 18 de marzo. Se preparan unas 7.000 unidades de este pastelito en forma de corazón, relleno de crema de naranja y recubierto de chocolate. El Bico das Pepitas fue creado en 1996 por la Escuela de Hostelería Fraga do Eume como homenaje a la mujer ferrolana. Actualmente, varias pastelerías de Ferrol también elaboran este dulce, que aspira a convertirse en un emblema gastronómico de la ciudad.

Ferrol, la gran desconocida para muchos, es una ciudad única en el mundo. Situada al noroeste de España, ofrece una infinidad de atractivos para el visitante: desde playas salvajes hasta miradores de infarto.

Las fiestas son otro de los grandes atractivos de Ferrol, y prueba de ello son las numerosas celebraciones que se desarrollarán a lo largo de ellos. Entre todas ellas, la Festa das Pepitas destaca como una de las más especiales.

Sólo se prepara 1 vez al año y se reparten 7.000 raciones

Celebrada cada 18 de marzo, víspera de San José, esta tradición con más de 180 años de historia rinde homenaje a la mujer ferrolana. Durante la jornada, se entonan canciones dedicadas a ellas y se reparte el tradicional Bico das Pepitas, un dulce relleno de chocolate y naranja.

En Ferrol, pocos se resisten a probar este pastelito durante la Festa das Pepitas, en la que se elaboran alrededor de 7.000 unidades. "Está buenísimo", afirma con una sonrisa Luisa Barro, gerente de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol y Comarcas.

El Bico das Pepitas fue creado hace casi 30 años, en 1996, por la Escuela de Hostelería Fraga do Eume, como símbolo de una jornada única en el mundo, en el que la música y las mujeres son las verdaderas protagonistas.

"Es un pastelito en forma de corazón", explica Luisa Barro en una conversación telefónica con este medio. "Antes se entregaba exclusivamente a las mujeres, pero hoy se reparte a todo el mundo", agrega.

Como creadora del Bico das Pepitas, la Escuela de Hostelería Fraga do Eume era la encargada de elaborar los pastelitos para la Festa das Pepitas. Posteriormente, la Asociación de Hostelería los distribuía entre los establecimientos, que a su vez los entregaban a las mujeres.

Con el paso del tiempo, esta tradición ha evolucionado y, hoy en día, algunas pastelerías de Ferrol también elaboran este "beso" tan dulce.

"Son unos pastelitos muy ricos", apunta Luisa, quien detalla que se trata de "un bizcocho en forma de corazón, relleno de crema de naranja y recubierto de chocolate". Dos ingredientes sencillos, pero perfectamente combinables, que dan lugar a un dulce que solo se disfruta una vez al año.

Bico das Pepitas: la receta más sencilla

Para quienes no puedan resistirse a la tentación, siempre existe la opción de prepararlo en casa. Para ello, se necesitan los siguientes ingredientes para 4 raciones:

75 g de mantequilla

7 g de harina

75 g de azúcar blanco

45 g de chocolate de cobertura

1 huevo grande o 2 pequeños

2 cucharadas y media de leche

1 cucharada y media de levadura en polvo

1 cucharada y media de cacao puro

1 cucharada y media de mermelada de naranja

Zumo de naranja

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, los pasos a seguir son:

Precalentamos el horno a 200ºC En un cuenco, batimos la mantequilla y el azúcar. Cuando la masa adquiera un aspecto cremoso, añadimos el huevo y batimos hasta integrar bien los ingredientes Agregamos la harina tamizada, la levadura y el cacao, y mezclamos de nuevo. A continuación, incorporamos la leche y repetimos el proceso Añadimos el zumo de naranja, volvemos a mezclar la masa, y lo mismo con la mermelada Vertemos la masa en un molde, previamente untado con mantequilla o forrado con papel de horno, y dejamos cocinar en el horno durante media hora Pasado este tiempo, retiramos el bizcocho del horno y dejamos enfriar. Después, cortamos el bizcocho en forma de corazón con la ayuda de un cortador Para la cobertura, calentamos el chocolate y un chorrito de leche en el microondas y bañamos los corazones con el chocolate Dejamos enfriar, y ¡a disfrutar!

Con todo esto, el Bico das Pepitas aspira a convertirse en un emblema gastronómico de Ferrol. "Nos gustaría", confiesa la gerente de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol y Comarcas. No obstante, Ferrol "ya tiene una tarta típica", A Castiñeira.

Pero, ¿para qué competir, si se pueden convivir los dos?