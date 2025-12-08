José María (61), con más de 40 años cotizados, indignado con su pensión: "Estoy penalizado de por vida con un 22%"

Las claves nuevo Generado con IA José María Díez, con más de 40 años cotizados, denuncia que su pensión está penalizada de por vida con un 22% por jubilarse anticipadamente de forma involuntaria. La penalización se aplica mediante coeficientes reductores de la Seguridad Social, que disminuyen la cuantía de la pensión de manera permanente para quienes se jubilan antes de la edad legal. Como portavoz de ASJUBI40 en Castilla y León, exige eliminar estos recortes para los jubilados anticipados que han cotizado durante largas carreras laborales. Miles de trabajadores en la misma situación consideran injusto que el sistema no reconozca su aportación real tras décadas de cotización.

Después de más de cuatro décadas de trabajo, José María Díez no esperaba que su jubilación llegara marcada por una penalización permanente.

Su testimonio se ha convertido en uno de los más visibles dentro del colectivo ASJUBI40, donde ejerce como portavoz en Castilla y León.

"Soy José María Díez, portavoz de ASJUBI40 en Castilla y León, jubilado anticipadamente de forma involuntaria con poco más de 61 años, y penalizado de por vida con un 22%", comienza diciendo.

Una situación injusta

Para él, esta situación resulta incomprensible, especialmente tras haber cumplido con creces el requisito de cotización que marca la ley.

"¿Por qué se penaliza a los que más hemos cotizado si hemos aportado a la Seguridad Social más de lo que dice la ley?", se pregunta.

Para entender su lucha, hay que empezar por el principio. Los coeficientes reductores son mecanismos aplicados por la Seguridad Social para disminuir la cuantía de la pensión cuando la jubilación se produce antes de la edad ordinaria.

Funcionan como un porcentaje de penalización que se descuenta de manera definitiva mes a mes, reduciendo de forma permanente la cuantía final de la pensión.

En casos como el de José María, esa reducción alcanza el 22% y se mantiene durante toda la vida del pensionista, sin posibilidad de ser revisada aunque haya superado ampliamente los 40 años de cotización.

Así, su reivindicación se enmarca dentro del movimiento ASJUBI40, una asociación que agrupa a miles de jubilados anticipados con más de 40 años cotizados.

Su objetivo es claro: exigir la eliminación de los coeficientes reductores aplicados a quienes, pese a largas carreras laborales, se ven obligados a retirarse antes de la edad legal.

La organización sostiene que estos recortes son injustos y que penalizan de forma permanente a un colectivo que, por si fuera poco, ya ha aportado más que suficiente al sistema.

Por eso, para él, la conclusión es evidente: "Exijo la eliminación de los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados ya".

De esta forma, su demanda se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de trabajadores que sienten que el sistema no reconoce su aportación real.