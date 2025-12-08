José Luis, empresario en España: "A los camareros no les compensa trabajar porque en el paro cobran casi lo mismo"

Las claves nuevo Generado con IA Empresarios hosteleros españoles denuncian la falta de camareros, con sueldos medios de 1.300-1.400 euros brutos al mes, lo que desincentiva a muchos trabajadores. En provincias como Málaga, hay 5.000 vacantes de camareros mientras 20.000 personas están registradas en el paro como demandantes de ese puesto. Las difíciles condiciones laborales, bajos salarios y escasa conciliación familiar hacen que muchos jóvenes rechacen empleos en la hostelería. La digitalización de los pagos ha reducido las propinas, disminuyendo aún más el atractivo del sector para nuevos trabajadores.

La hostelería no es un sector nada sencillo, sobre todo en una era actual en la que diferentes empresarios muestran su preocupación por la falta de camareros en España. Este es el puesto más demandado en la restauración y es cada vez más complicado poder cubrirlo.

Así lo ha asegurado José Luis, un empresario hostelero, en LaSexta Xplica, donde ha compartido su opinión sobre la falta de personal para cubrir este puesto en el que el sueldo medio mensual se sitúa en torno a los 1.300-1.400 euros brutos al mes.

En su opinión, esta cifra no les motiva demasiado, ya que "no les compensa trabajar porque en el paro cobran casi lo mismo". Es por ello por lo que recalca que en esta industria es cada vez más complicado encontrar trabajadores cualificados.

En su caso en particular, ha hablado de la situación de los camareros en Málaga, donde asegura que faltan 5.000 camareros y hay 20.000 apuntados en la misma provincia al paro como camareros.

Basándose en su experiencia, reconoce que "es muy duro cuando un trabajador viene y te dice que ‘faltan cuatro meses para cobrar el paro, es lo que quiero estar trabajando’".

Prefieren otras actividades

A José Luis se le suma en el programa Diego, otro empresario hostelero que reconoce que, en muchos de los casos "las personas están en paro y no quieren salir o no les interesa, o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves".

Este último asegura que ha observado un cambio de tendencia desde la pandemia, que supuso una reorganización de las prioridades de las personas, hasta el punto de que "probablemente antes se podía hacer una serie de esfuerzos o sacrificios que ahora ya no se hacen".

A ambos empresarios les respondió un trabajador dedicado a la hostelería nocturna, destacando que "pintamos que es todo muy bonito, pero ya no es solo por la dureza, es por la crudeza", llegando a recalcar que en muchos casos "los derechos se los saltan".

Falta de trabajadores en la hostelería

La escasez de trabajadores en el terreno de la hostelería es un gran problema para muchos empresarios, que no solo se encuentran con una falta de camareros, sino que también hay falta de cocineros, recepcionistas y otros perfiles.

El problema ya no solo afecta a la temporada alta, sino que durante la mayor parte del año también hay dificultades para hacer contrataciones. La escasez de personal puede variar en función de la empresa, pero la mayoría tienen motivos en común.

Uno de ellos tiene que ver con las condiciones laborales, puesto que desde hace años los trabajadores exigen unas condiciones dignas tanto en sueldo como en horarios. Son muchas las ofertas que rozan la explotación, con ofertas de trabajo con sueldos muy bajos y casi 50 horas semanales de trabajo.

Muchos jóvenes se niegan a ponerse detrás de una barra y a servir a los comensales en restaurantes y bares, no solo por las horas de trabajo, sino también por una escasa retribución mensual y, también por el poco tiempo libre que deja a muchas personas.

Hoy en día se valora cada vez más la conciliación entre la vida familiar y laboral, y esto hace que muchos renuncien a la posibilidad de trabajar en el sector de la hostelería, siendo conscientes de que en muchos casos supone trabajar prácticamente todos los días de la semana.

A ello se suma que se suelen trabajar sábados y domingos y se libran lunes o martes, cuando la gente no descansa, una forma de ir a contracorriente que no todo el mundo está dispuesto a aceptar, en especial los más jóvenes.

La digitalización golpea a las propinas

Los camareros en España tienen que afrontar jornadas de muchas horas, con horarios poco accesibles para todo el mundo y que, sin lugar a dudas, provocan muchos problemas a la hora de compatibilizarlos con la vida.

Sin embargo, no solo este es el problema, ya que los bajos salarios hacen que muchos no se animen a ser parte de un sector en el que, aunque los sueldos nunca han sido altos, antes había más propinas que permitían a los camareros ganarse un extra.

El problema actual es que la digitalización de los pagos, siendo cada vez más habitual que en restaurantes se pague con la tarjeta de crédito o incluso desde el móvil, hace que en muchos casos no se pague esa propina.

Este sobresueldo, que antes podía resultar interesante para entrar a trabajar como camarero, ahora ha ido a menos, haciendo que juegue en contra de posibles candidatos a trabajar en un mundo tan exigente.

Ante este panorama, los empresarios no tienen más remedio que tratar de atraer y retener talento a sus negocios ofreciendo condiciones laborales y salarios competitivos, además de profundizar en la flexibilidad horaria y tratar de fomentar un buen ambiente de trabajo.

Los expertos insisten en la importancia de mejorar la propuesta de valor para el empleado, de manera que estos puedan estar más interesados en formar parte de la empresa, y en gran parte pasa por tratar de mejorar la conciliación y ofrecer incrementos salariales e incentivos.

Asimismo, es importante que se apueste por la formación y el desarrollo profesional, además de proporcionar algunos beneficios adicionales como descuentos en comidas o seguros médicos.