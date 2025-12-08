Ignacio, autónomo en España: "Tenemos que pagar por trabajar, como te vaya muy bien pagas el 50% de tus ingresos"

Las claves nuevo Generado con IA Ignacio de la Calzada, abogado y autónomo, denuncia la elevada carga fiscal y administrativa que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en España. Critica la implantación de sistemas como Verifactu y el registro digital, que suponen gastos adicionales y mayor control por parte de Hacienda. Afirma que los autónomos pueden llegar a pagar hasta el 50% de sus ingresos en impuestos, además del 21% de IVA y anticipos trimestrales sin intereses. Señala que el coste de contratar empleados es muy alto, lo que fomenta los contratos a tiempo parcial y dificulta el crecimiento empresarial.

Los trabajadores autónomos en España son víctimas de una importante carga fiscal que parece ir en constante aumento y en varias ocasiones han aprovechado para expresar sus opiniones sobre ello.

Uno de los autónomos que decidió exponer su realidad fue Ignacio de la Calzada, abogado y creador de contenido que a través de sus redes sociales compartió su reflexión sobre las dificultades y la carga financiera que viven estos trabajadores en España.

Destacó la implementación de nuevos sistemas como Verifactu y el registro digital, además de que una parte importante de sus ingresos acaba desapareciendo por los impuestos y no dudó en predecir que "en el 2026 a los autónomos nos vienen más reformas para variar".

"Paga, paga y paga"

El autónomo comenzó recalcando que con la imposición de utilizar Verifactu, un sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria, esto ya supondrá un gasto para los trabajadores por cuenta propia.

"En el 2026 a los autónomos nos vienen más reformas para variar, entre otras, el Verifactu, es decir, un programa, ya tienes que pagar pasta, pero bueno vale hay que hacerlo para mayor control de Hacienda, para que le hagamos el trabajo", comentó crítico.

De la Calzada continuó dirigiendo su crítica a otra reforma: "Además está el registro digital, más dinero, más herramientas que al final quienes ganan son, por un lado, las empresas que venden ese producto y, por otro, el Gobierno que te tiene controlado para evitar el fraude".

Además de tener que pagar por los mencionados sistemas, existe la carga fiscal: "Es que pagamos por trabajar, como te vaya mal, vas a pagar por cobrar una m... y como te vaya muy bien, vas a pagar el 50% de tus ingresos, además del 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)".

"Además de eso, el 20% trimestral de tus ingresos provisionalmente, que se quedan ahí como tengas que pagar menos ya te lo devolverán, y a ti nadie te va a pagar ningún tipo de interés ni nada", continuó con visible enfado el abogado.

Aprovechó para hacer hincapié en que otro importante problema al que se enfrentan es a la hora de contratar empleados, ya que "si el empleado cobra 1.400 euros, a ti te cuesta 2.400 euros, 1.000 euros que se van en impuestos".

Este problema que mencionó el abogado ha tenido graves repercusiones en el mercado laboral español porque, al ser tan costoso para la empresa contratar, suelen optar por contratos a tiempo parcial que son mucho más económicos porque los sueldos son mucho más precarios.

"Lo mejor de todo ¿Qué ayudas recibimos? Prácticamente nada, no te va a venir ni una carta de Hacienda diciendo: 'Felicidades autónomo, has contribuido un montón, un 50% de la Seguridad Social, sino todo lo contrario", continuó reflexionando de la Calzada.

Al hablar de "todo lo contrario" destacó que lo que han obtenido son más permisos retribuidos, otro de los grandes problemas de los empresarios en España: "El empresario tiene que pagar al trabajador por todo", manifestó el autónomo.

De la Calzada no es el único empresario que ha manifestado su enfado con esto, otros muchos han comentado sobre las bajas laborales que recientemente han mostrado un repunte llegando a la cifra de 9 millones en el año 2024.

Esta cifra se traduce en que al menos 1,2 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo cada día en el año 2024, con esto el absentismo laboral es una de las grandes preocupaciones de los empresarios españoles.

El abogado continuó su potente crítica sobre este aspecto explicando que ser empresario en España es "pagar", explicando que en cualquier situación "el empresario siempre a pagar y al final el que suele perder es la empresa, pero eso es algo que hay que asumir".

Finalmente, quiso lanzar un último comentario al sistema de emprendimiento español, acompañado de un consejo para aquellos que busquen ir por este camino.

"Es muy bonito el 'emprende, emprende', pero hazlo solo, autoempléate y cuando tengas trabajadores, ten en cuenta que no solo vas a tener que pagarles a ellos, sino también a Hacienda, porque te va a ir bien y hay que contribuir para que el dinero se gaste en basura, esa es mi reflexión", concluyó.