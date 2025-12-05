Melissa, limpiadora hondureña en España: “Empecé ganando 500€ al mes por cuatro horas y ahora estoy ganando 700€”
La empleada del hogar habló sobre cómo ha sido vivir en Madrid, recalcando que "llevo casi nueve años aquí y estoy muy contenta".
Melissa Sánchez, hondureña, emigró a España en 2014 para ayudar a su familia debido a la falta de oportunidades en su país.
Comenzó trabajando como limpiadora en casas y oficinas, pasando de ganar 500 euros mensuales por cuatro horas a entre 1.400 y 1.500 euros al mes trabajando siete horas diarias.
Melissa destaca que el cambio fue difícil, ya que en Honduras trabajaba en un banco, pero encontró apoyo en Rosa, su empleadora, con quien mantiene una relación cercana.
Resalta la importancia de trabajar con amor y responsabilidad, y anima a no avergonzarse de los trabajos que permiten salir adelante.
Melissa Sánchez nació en Honduras y se mudó a España en el año 2014 para ayudar a su familia y porque "en Honduras lastimosamente tenemos pocas oportunidades".
Con esto, la hondureña se ha dedicado a trabajar como limpiadora en una casa y en una oficina de lunes a viernes y cobrando alrededor de 1.400 o 1.500 euros al mes.
Sin embargo, recalcó que en un principio el cambio fue complicado ya que "venimos y nos encontramos con algo distinto, porque cuando hablamos de España pensamos que venimos aquí a darnos la gran vida", contó a Quique Vázquez (@quiquevasquez6372) en una entrevista.
"Empecé ganando 500 euros"
Sánchez comentó que en un principio el cambio de país fue complicado, ya que en Honduras trabajaba en un banco: "De trabajar en un banco en Honduras pasé a limpiar casas en España, es la realidad".
Sin embargo, la hondureña al llegar tuvo suerte de encontrarse con Rosa, una mujer que le dio trabajo como empleada del hogar y con la que confesó que tiene una relación casi familiar: "Tengo una relación muy cercana con ella y con los niños, les tengo muchísimo cariño".
Recalcó que sus tareas se basan sobre todo en limpieza, planchado y cocinar en el caso de que "haya que hacer alguna comida especial", pero explicó que "tampoco me exigen mucho así que voy a mi bola un poco".
Con esto, señaló que suele trabajar de lunes a viernes o, en casos excepcionales, algún sábado, por "tres horas por la mañana y una hora por la noche para hacer la cena, en total como tres o cuatro horas en esta casa y dos o tres horas en la oficina".
Sin embargo, recalcó que en un principio tardaba muchísimo más en limpiar dicha casa, ya que, es de dos plantas y podría considerarse grande para que una sola persona la limpie: "Antes lo hacía en cinco horas".
Sobre su salario, explicó que ha ido cambiando con el tiempo: "Aquí en esta casa empecé ganando 500 euros por cuatro horas y ahora me han ido aumentando, ahora estoy ganando 700 euros y en la oficina un poquito más, unos 760 euros".
"En total hago siete horas en horario partido en los dos sitios y estoy ganando entre 1.400 y 1.500 euros al mes", comentó la hondureña.
A pesar de la suerte que ha tenido, en un principio trabajó con una señora mayor que "fue lo más difícil", ya que, su trabajo consistía en cuidar de ella lo cual señaló que "eso sí te marca".
Aprovechó también para manifestar que lo más importante en su trabajo es "hacer el trabajo con amor, ser responsable". Gracias a ello ha durado cinco años en su trabajo actual donde se encuentra muy contenta.
Finalmente quiso concluir con un mensaje inspirador: "Para la gente que está aquí en España, no nos avergoncemos de lo que hacemos, porque el trabajo no deshonra a nadie, entonces no nos avergoncemos de lo que hacemos y hagámoslo con amor".