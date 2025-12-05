Confirmado por el Ministerio de Vivienda: así serán los alquileres baratos de Casa 47 y quiénes podrán disfrutarlos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda. Europa Press.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, arranca el artículo 47 de la Constitución Española. Y, en un gesto hacia el mismo, el Ministerio de Vivienda ha decidido cambiar el nombre de SEPES por Casa 47.

SEPES era la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo. Y ya, bajo el paraguas de la nueva denominación, gestionará el parque público de vivienda a precios asequibles, entre otras funciones.

La pregunta que se hacen los ciudadanos es cómo se podrá acceder a dicho parque público de vivienda en alquiler, cuáles son los requisitos que deben cumplir, el precio y la duración de los contratos.

30% de las rentas

Tal y como adelantó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Casa 47 es “un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, de esos que España ha protagonizado en otros momentos de su historia y que no tiene marcha atrás”.

Quienes estén interesados en esta vivienda de alquiler, deben saber que los contratos de Casa 47 tendrán una duración de hasta 75 años. Eso sí, se revisarán cada 14 años para ver si se mantienen las circunstancias para estar en el alquiler asequible, y se prorrogarán otros siete años más.

"Nadie va a destinar más del 30% de rentas a pagar el alquiler", prosiguió relatando la ministra.

Asimismo, indicó que como requisito económico las personas que accedan a las mismas deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Es decir, entre 16.800 y 63.000 euros anuales.

Y remarcó que el precio no se fijará en función de lo que haya costado construir la vivienda, sino que dependerá de lo que los ciudadanos “puedan pagar”.

De esta manera, en un municipio como Madrid, la renta del alquiler a pagar bajaría un 30%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%.

La oferta de Casa 47 ya estará a disposición de los interesados a partir de 2026. Y podrán descubrirla en un portal online en el que podrán consultar las promociones y los requisitos concretos de cada oferta.

“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho [a la vivienda], regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, continúa el artículo 47 de la Constitución.