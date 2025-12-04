Tobías, dueño de una empresa que factura 20.000 euros al mes: "Cobro 900 euros y trabajo 12 horas al día"

Las claves nuevo Generado con IA Tobías Siaed, fundador de Eximia Studio, factura 20.000 euros al mes pero solo cobra 900 euros trabajando 12 horas diarias. Gran parte de los ingresos de la empresa se reinvierten para asegurar su crecimiento y continuidad, una situación común en pequeños negocios emergentes. Tobías destaca el esfuerzo, la entrega y el sacrificio personal que implica emprender, dedicando tardes, noches, fines de semana y vacaciones a su proyecto. Su experiencia refleja la realidad de muchos emprendedores jóvenes: largas jornadas, incertidumbre y una visión a largo plazo basada en la constancia.

El emprendimiento digital suele asociarse a libertad, crecimiento rápido y resultados visibles. Sin embargo, la experiencia de Tobías Siaed, fundador de Eximia Studio, muestra una cara menos conocida pero muy habitual entre quienes levantan un proyecto desde cero.

En su canal de YouTube, el joven emprendedor reconoce que "ha sido un camino difícil, pero que con constancia lo hemos conseguido".

Sus palabras, compartidas por muchos emprendedores, reflejan el esfuerzo prolongado que requiere construir una empresa en un entorno tan competitivo como el del marketing digital.

El lado oculto del emprendimiento

Después de mucho trabajo, Eximia Studio ha logrado consolidarse hasta alcanzar una facturación destacada. "Facturamos 20.000 euros al mes", señala Tobías.

Sin embargo, esta cifra no se traduce directamente en beneficios personales. Lejos de la imagen idealizada del emprendedor que obtiene grandes ingresos desde el primer momento, su realidad es muy distinta.

"Estoy cobrando un sueldo de 900 euros trabajando 12 horas al día, casi siete días a la semana. Es la parte de emprender que igual nadie te cuenta, nadie te dice", explica.

La diferencia entre facturación y remuneración personal sorprende a muchos, pero ilustra una situación habitual entre pequeñas agencias y negocios emergentes: gran parte de los ingresos se reinvierten para asegurar la continuidad y el crecimiento.

Tobías dedica sus jornadas a reuniones, gestión de equipos, administración y planificación de campañas. Su rutina, como él mismo reconoce, es el resultado de años de esfuerzo: "Llevo tres años construyendo en mi largo plazo, aunque aún no me ha venido el retorno".

Esta visión a largo plazo es uno de los pilares de su filosofía de trabajo. Para él, emprender implica una entrega absoluta que no siempre se ve desde fuera.

"Emprender es eso: sacrificar tus tardes, noches, fines de semana y vacaciones por construir tu futuro", expresa, revelando el coste emocional, físico y social que puede implicar levantar una empresa desde cero, especialmente en los primeros años.

Aun así, la incertidumbre es una constante en su camino. Tobías admite la dificultad de evaluar si cada decisión es la correcta, pero mantiene una actitud decidida: "No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo hago. Y al final, eso es lo importante".

La historia de Tobías resume la realidad de muchos jóvenes emprendedores: sacrificio, reinversión continua, largas jornadas de trabajo y un crecimiento que, aunque lento, se sostiene en la constancia.

Sus declaraciones no solo describen su experiencia personal, sino que también sirven como guía para entender el verdadero valor de construir un proyecto propio.