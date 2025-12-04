Niño Becerra, economista, sobre la Lotería de Navidad: “Antes con el Gordo podías comprarte 24 casas, ahora ni una”

Montaje con Santiago Niño Becerra, economista y una administración de loterías (Imagen de archivo)

Las claves nuevo Generado con IA El economista Santiago Niño Becerra destaca que el premio del Gordo de la Lotería de Navidad ha perdido poder adquisitivo con los años. En 1920, el premio permitía comprar hasta 24 viviendas; hoy, con 400.000 euros tras impuestos, apenas alcanza para una vivienda promedio. El economista señala que la subida de precios, la inflación y la carga impositiva han reducido el valor real del premio. Expertos recomiendan invertir o saldar deudas con el premio, ya que su impacto económico puede ser limitado si no se gestiona bien.

La Lotería de Navidad desde su nacimiento se ha convertido en prácticamente una tradición entre los españoles que, cuando se acerca la temporada navideña, siempre guardan 20 euros para comprar un décimo.

Con esto, el economista Santiago Niño Becerra analizó en el programa de Cadena SER, La Ventana, cómo el Gordo es una manera de evidenciar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles a lo largo de los años.

Para ello, habló sobre cuántas viviendas era posible comprarse con 400.000 euros hace unos años en comparación con ahora, demostrando, además, que los premios de la lotería no van acorde con la incesante subida de precios.

"La lotería tiene alma"

En esta entrevista en el 2024, el economista empezó comentando que "la Lotería de Navidad nace en el año 1812 y en términos constantes, en euros actuales, el Gordo facultaba para comprarse dos casas en Madrid".

Sin embargo, comentó que con los años esto fue mejorando y que "en 1920, con el premio del Gordo de la Lotería de Navidad podías comprarte 24 casas".

Si se revisa la historia económica de España, esta comparativa tiene sentido. En el año 1812 el país se encontraba en una situación sensible con las guerras napoleónicas y la invasión francesa.

Con dicho contexto, es lógico que en comparación con 1920, los gloriosos años 20, el premio de la Lotería de Navidad permitiese comprar más de 20 viviendas más, porque el poder adquisitivo en estos años era infinitamente superior.

De esta manera, el economista señaló que a partir de 1950 los premios comenzaron a descender: "se quiso reducir los premios para tener más ganancias". Además de este factor, enfatizó que hay que tener en cuenta otras cosas como la inflación, el poder adquisitivo y la carga impositiva del premio.

"Hoy en día, todos sabemos que con un décimo del Gordo te pagan 400.000 euros menos el 20% que te quita Hacienda, con eso ya no te compras ni una casa", espetó el economista.

Cierto es que, teniendo en cuenta que el precio medio de una vivienda en España son 2.605 euros por metro cuadrado, con 400.000 euros es posible comprarse una vivienda de aproximadamente 153 metros cuadrados.

Sin embargo, el economista recalcó que la solución tampoco es volver a subir el premio porque "se vende todo prácticamente". "Hay 50.000 concursos, pero la Lotería de Navidad es símbolo, tiene algo especial que une, tiene alma".

Ahora bien, lo cierto es que con 400.000 es posible vivir bien en España, pero, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo de los españoles cada vez es menor y la crisis de la vivienda, es posible que si dicha ganancia no es bien gestionada, solo aguante un corto plazo.

Por ello, muchos expertos recomiendan invertir al menos una parte de dicho dinero o incluso utilizarlo para pagar deudas como hipotecas o préstamos.