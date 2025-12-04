La luz y la tecnología transforman Cibeles en el gran lienzo de la Navidad madrileña

La alianza entre el Ayuntamiento de Madrid y Endesa convierte el encendido navideño en un espectáculo inmersivo de videomapping en Cibeles, donde tecnología, patrimonio y emoción ciudadana se unieron en una experiencia única.

Las claves nuevo Generado con IA El phishing es una amenaza creciente que utiliza técnicas sofisticadas y manipulación psicológica para obtener datos confidenciales de clientes y empresas, afectando tanto a particulares como a grandes compañías como Endesa. Los estafadores suelen suplantar la identidad de empleados de Endesa o de empresas relacionadas, empleando tácticas como la urgencia, promesas engañosas y amenazas para obtener información sensible o inducir cambios de compañía sin consentimiento. Endesa ha implementado un enfoque proactivo contra el phishing, destacando la concienciación y la formación de clientes, empleados y partners, así como herramientas como un buscador para verificar llamadas autorizadas. La compañía recomienda colgar el teléfono ante presiones, no compartir información confidencial en llamadas no solicitadas, denunciar intentos de fraude y confirmar siempre la identidad de los interlocutores mediante preguntas directas.

El encendido de las luces de Navidad en Madrid atrae, cada año, la mirada de miles de curiosos y marca el momento en el que la ciudad entra en “modo navideño”. Convertido ya en una tradición más de estas fechas, el espectáculo ha subido de nivel este 2025 con la puesta en escena de un videomapping inmersivo que transformó el Palacio de Cibeles en un escenario de cuento, en el que la emoción, el sentimiento y la tecnología de vanguardia dejaron imágenes para el recuerdo.

Ya no se trata únicamente de 'darle al botón' y asombrarse con la sonrisa de miles de bombillas: el evento se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario festivo de la ciudad. Es un momento muy esperado y que levanta una extraordinaria expectación. Pero, precisamente por eso, por las ganas de agradar, de hacer algo diferente y especial, pero con el máximo respeto por la tradición, el Ayuntamiento activa la maquinaria para hacerlo posible mucho antes de que llegue el momento.

La de este año, además, ha sido una puesta en escena más compleja, si cabe. El videomapping La energía de la Navidad, desplegado en colaboración con Endesa, ha sido el gran protagonista del evento. Es un espectáculo inmersivo que ha envuelto la fachada de Cibeles con luz y sonido. El icónico edificio madrileño ha mudado su piel para darle relieve, profundidad y vida —como un lienzo inteligente— a un cuento contemporáneo sobre una Madrid cosmopolita, abierta y, a la vez, profundamente familiar.

El acto, además, contó con el piloto de rallies Carlos Sainz como protagonista en el encendido. El deportista madrileño estuvo acompañado, además, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y José Bogas, CEO de Endesa.

La energía de Endesa transforma Cibeles en el gran lienzo de la Navidad madrileña

Máxima coordinación

El proyecto pone en valor la importancia de la coordinación público-privada para sacar adelante iniciativas de muy diversa índole. En este caso, la alianza entre el Ayuntamiento de Madrid y Endesa ha permitido multiplicar los recursos y dotar a este momento tan único de una calidad extraordinaria.

Endesa ha asumido la producción del videomapping y la parte más específica y tecnológica del montaje, desde la selección de la agencia creativa, Octagon, hasta la coordinación del dispositivo técnico de proyección y contenidos. Esto ha permitido al Ayuntamiento concentrarse en la organización global del evento, la seguridad, la movilidad y el resto de elementos escénicos y artísticos.

Desde el inicio, los mensajes que ambas partes querían trasladar han estado muy alineados: la energía compartida, la Navidad como celebración de la vida cotidiana de los madrileños y la ciudad como espacio de encuentro. Endesa aporta su experiencia en el ámbito cultural con grandes producciones lumínicas y su capacidad de innovación, mientras que Madrid contribuye con su espacio urbano, su visión cultural, generando así un acto de ciudad con un enorme vínculo emocional para todos los vecinos. Así, desde Endesa se han mostrado agradecidos por la oportunidad de “celebrar gracias a la luz y a la tecnología a Madrid como un lugar de encuentro, de contribuir a crear ciudad y a situar de nuevo a Cibeles como un punto de encuentro”.

Otro momento de la proyección.

Meses de preparación

En este caso, detrás de esos minutos de magia luminosa ha habido casi un año de preparación que ha involucrado a diferentes áreas de ambas entidades. Desde Seguridad y Emergencias hasta Movilidad, Limpieza, Alcaldía y el propio área responsable del alumbrado público, cada departamento aporta una pieza clave para que el evento funcione como un engranaje preciso. A ello se suma la gestión de autorizaciones específicas vinculadas al Palacio de Cibeles como edificio patrimonial, que exigen una planificación cuidadosa de instalaciones, y varios equipos de la energética, desde energía a relaciones institucionales, patrocinios...

La elección de Cibeles como gran escenario ha contribuido por sí misma a este salto de nivel respecto a otros años. Es difícil contar con un lugar más espectacular, con tanto simbolismo en la vida de la ciudad y que, además, permitiera seguir creciendo. En los últimos años, el acto de encendido había ido a más: estuvo dos años en Plaza de España y los dos últimos en la Puerta del Sol. Cibeles ofrece un espacio con más capacidad y la posibilidad de integrar el propio Ayuntamiento en el acto.

Cambia el espacio, pero no la respuesta del público, que ha vuelto a batir récords de afluencia, como auguraban las ediciones anteriores aun sin contar con un espectáculo tan especial como el de este año. Desde el consistorio se habla de hasta 150.000 personas contemplando en directo este cuento navideño, una cifra que rivaliza con otras congregaciones masivas en la plaza. “Esperábamos gente, pero nos ha sorprendido”, reconocen.

He ahí otro desafío para la organización, que tuvo que reforzar pantallas para mostrar la acción en puntos con menor visibilidad, así como montar infraestructuras y dispositivos para garantizar que la experiencia se viviera con seguridad y comodidad desde diferentes puntos del entorno.

José Bogas, CEO de Endesa, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

“Tallar” la piedra con luz

La energía de la Navidad mezcla lo mejor del 3D y de la inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas, tratadas posteriormente por artistas, en un híbrido IA‑3D que dota a la fachada de volumen, profundidad y realismo. Sobre el palacio se proyectan paisajes, escenas y palabras que se leen con nitidez gracias a un trabajo muy cuidado de contraste, legibilidad y ritmo visual. Una labor que se vio completada con la operación en vivo, para que nada quedara al azar y cada transición resultara fluida y emocionalmente efectiva.

En este proceso de transformar la piedra en una pantalla dinámica participaron hasta 25 profesionales, respaldados por un dispositivo técnico superior a 150 personas. La proyección hizo uso de 14 proyectores de última generación que suman más de medio millón de lúmenes, el equivalente orientativo a unas 50.000 bombillas LED domésticas, apoyados en una infraestructura ad hoc concebida expresamente para el encendido.

La experiencia de 2025 abre, además, la puerta a que este tipo de lenguajes visuales se considere para otros eventos a lo largo del año, consolidando la idea de que la colaboración con empresas como Endesa puede ampliar el alcance de las iniciativas municipales.

“Creemos mucho en los beneficios que reportan este tipo de acuerdos tanto para el Ayuntamiento como para las empresas que colaboran con nosotros como institución y para los propios espectadores del acto, que disfrutan de un espectáculo de mayor calidad del que podemos ofrecer con medios propios”, señalan desde la corporación municipal. Mientras desde Endesa se muestran orgullosos de poner su producto, la luz, al servicio de la gente: “la energía más poderosa es la que mejora y cuida la vida de las personas. Con este espectáculo la hemos convertido en luz, tradición, arte y ciudad.”

En definitiva, el encendido y el videomapping no son solo un show de inicio de la Navidad, sino una demostración de cómo la suma de energía, creatividad y ciudad puede transformar unos minutos de luz en un recuerdo compartido por cientos de miles de personas.