Iván Terrón, experto en consumo eléctrico: "El horno es el electrodoméstico que más encarece la cena de Navidad"

A escasos días de la llegada de la Navidad y sus respectivas celebraciones en familia posteriores, es un momento de consumo y gasto.

Por ello, muchas familias buscan maneras de tratar de controlar el consumo eléctrico que luego afecte a la factura de la luz a final de mes.

Así, el experto en consumo Iván Terrón explicó a EL ESPAÑOL cómo afectan los electrodomésticos a la cena de Navidad y cuál es que tiene mayor efecto.

La factura en Navidades

En España, la Navidad es sinónimo de reuniones familiares alrededor de una mesa llena de platos tradicionales, largas sobremesas y casas llenas de actividad.

Las familias se organizan para preparar menús especiales, encender luces decorativas y disfrutar de momentos que se repiten generación tras generación.

Es una época en la que el hogar se convierte en el centro de la celebración, con la cocina funcionando a pleno rendimiento y los encuentros extendiéndose hasta altas horas de la noche.

Precisamente por ese uso intensivo del hogar, cada vez más familias prestan atención a la factura de la luz durante estas fechas.

La combinación de hornos, vitrocerámicas, calefacción, iluminación navideña y electrodomésticos funcionando simultáneamente puede disparar el consumo energético en pocos días.

Con los precios de la electricidad variando según las franjas horarias y la potencia utilizada, muchos hogares tratan de controlar el gasto para evitar un sobresalto al cierre del mes, incluso en un período tan festivo como la Navidad.

Por esa razón, Iván Terrón, experto energético (@tuluzvalemenos) y estudiante de piloto en Adventia, ha señalado cómo afecta a la factura de la luz a final de mes los diferentes electrodomésticos del hogar.

"La preparación de la cena de Navidad dispara de forma notable el consumo eléctrico en los hogares", aseguraba Terrón a EL ESPAÑOL. "Entre todos los aparatos que se utilizan esa noche, cuatro concentran la mayor parte de la factura".

El experto situó al horno arriba en la lista: "Su uso durante unas dos horas supone aproximadamente 2,0 kWh, lo que, al aplicar un precio medio de 0,13 €/kWh, se traduce en un coste de 0,26 euros. Es el electrodoméstico más caro debido a su alta potencia y a los largos tiempos de cocción".

En segundo lugar se encuentra la vitrocerámica. "Cocinar en un fuego de tamaño medio durante 1,5 horas consume alrededor de 1,05 kWh, equivalente a 0,14 euros", afirmaba Terrón.

"Cuando se emplean varios fuegos a la vez, algo habitual en estas fechas, el gasto puede multiplicarse rápidamente".

Cerrando el podio está el lavavajillas, imprescindible para lavar los utensilios de la cena. "Un ciclo intensivo tras la cena requiere 1,2 kWh, lo que supone 0,16 euros", indicaba. "A pesar de tratarse de un solo uso, concentra una cantidad de energía elevada en poco tiempo".

Por último acaba la lista el frigorífico. "Durante una jornada de cocina intensa, con continuas aperturas, puede consumir unos 0,15 kWh, es decir, 0,02 euros por hora", contaba el experto.

Además, Iván Terrón señalaba cómo el consumo de los cuatro electrodomésticos sumaba en total 4,4 kWh, "equivalente a 0,57 euros durante la preparación y recogida de la cena".

"Aunque la cifra no es elevada, permite entender qué aparatos concentran realmente el consumo en una de las noches más intensivas del año para la cocina", concluía.

Para evitar que la factura se dispare en plena cena navideña se puede optimizar el consumo de todos estos electrodomésticos. El horno y la vitrocerámica pueden programarse para cocinar platos a la vez y aprovechar al máximo el calor residual.

Mientras que el lavavajillas se puede programar en eco y en el caso de la nevera controlar las aperturas continuas, así se podrá reducir el consumo innecesario sin renunciar a una celebración cómoda y eficiente.