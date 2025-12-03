España entra en el top de países con más calvicie y los españoles buscan soluciones en Turquía, líder en injertos capilares

Nuestro país está en el top 10 de naciones con más calvicie, un problema que ha hecho que miles de españoles busquen soluciones científicas para poner fin a un mal que golpea de lleno en su imagen y autoestima.

España ya es parte de los 10 países con mayor incidencia de calvicie del mundo, una tendencia que también siguen otras naciones de la órbita occidental. En el caso de nuestra nación, hay estudios recientes (Medihair, 2024-2025) que han revelado que un 44,5% de la población española masculina sufre este problema. Aunque la pérdida del cabello es un proceso que viene con el paso del tiempo, cuando llega en edades tempranas, impacta de lleno en la autoestima, lo que impulsa a muchos ciudadanos a buscar una solución.

Afortunadamente, la ciencia ofrece un amplio abanico de terapias para combatir o retrasar esta tendencia en la población. Un diagnóstico precoz permite aplicar tratamientos de bioestimulación como la mesoterapia, el popular Plasma Rico en Plaquetas (PRP) o las innovadoras terapias con Exosomas, que representan el nuevo boom en regeneración capilar.

Pero cuando la situación es más compleja y la pérdida de cabello es ya irreversible, la única opción que existe a día de hoy para recuperar el pelo perdido es el injerto capilar. El auge de esta práctica ha llevado y lleva a muchos españoles a buscar las mejores opciones en países como Turquía, líder mundial del sector.

La nación turca es desconocida para muchos ciudadanos, por ello, es fundamental investigar a fondo y buscar clínicas que prioricen la calidad, la atención profesional y una experiencia integral, todo ello, dentro de un presupuesto ajustado.

En este sentido, la clínica del doctor Serkan Aygyn, situada en Estambul y con más de 24 años de experiencia, es uno de los centros más reconocidos del país. Este profesional ha tratado con pacientes de más de 50 países y destaca por una intervención eficaz y segura.

El procedimiento de Aygyn se basa en técnicas avanzadas que permiten la extracción individual de folículos y su posterior implantación en ángulos que imitan el crecimiento natural del cabello. La clínica cuenta, además, con terapia láser de bajo nivel, lo que permite acelerar la recuperación y estimular el crecimiento capilar.

Otra de las técnicas de esta clínica es el uso de cuchillas de zafiro, lo que permite el trasplante de una gran cantidad de folículos en una única sesión. Además, el uso del zafiro también provoca que los daños tisulares sean menores.

El tiempo de intervención es otra ventaja, debido a que en la clínica solo hay que estar tres días y el resultado completo empieza a apreciarse entre los seis y dieciocho meses posteriores.

¿Por qué en España hay tanta calvicie?

La estadística detrás del caso español es un reflejo de una realidad social y biológica que se vive con cierta preocupación. Aunque la respuesta que explica el 44,5% de calvicie en la población española masculina es compleja, podría resumirse en dos factores: la genética de cada persona y la vida moderna.

La alta prevalencia de la calvicie se explica por una 'tormenta perfecta'. Si bien la alopecia androgénica (calvicie común) es la causa principal y esta reside en la genética, el estilo de vida actual común entre los varones adultos aumenta todavía más el número de casos.

Para los expertos en tricología, el estrés crónico, uno de los grandes males de la era postpandemia, es un desencadenante conocido de la caída capilar. Además, la polución y una dieta deficiente contribuyen al llamado "envejecimiento folicular rápido", que merma la regeneración del cabello mucho antes de lo esperado.

Esta realidad pone encima de la mesa la necesidad de que se empiecen a tener conversaciones serias sobre la salud capilar en la población masculina. Mientras tanto, la conciencia sobre esta realidad seguirá transformando el mercado y a los españoles, que continuarán invirtiendo en las soluciones más punteras frente a remedios caseros.