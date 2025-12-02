Siciliana, jubilada, sobre el futuro de los jóvenes en España: "No se hace nada por vosotros porque no les importáis a nadie"

Las claves nuevo Generado con IA Siciliana Elbar, jubilada, expresó en LaSexta Xplica su preocupación por el futuro laboral de los jóvenes en España. Advirtió que la inteligencia artificial y la automatización podrían dificultar el acceso de los jóvenes al empleo, reemplazando puestos de trabajo. Señaló la falta de atención institucional hacia la juventud y los pensionistas, criticando la escasa prioridad que se les otorga en las políticas públicas. El debate generó opiniones encontradas; algunos jóvenes defendieron que la inteligencia artificial puede promover la innovación.

La preocupación por el futuro laboral de los jóvenes en España volvió a ocupar el debate público tras la intervención de Siciliana Elbar, una jubilada que participó en LaSexta Xplica y que lanzó un mensaje tan crudo como directo.

En un país donde la transformación tecnológica genera esperanza y temor a partes iguales, su diagnóstico no dejó indiferente a nadie.

Siciliana cree que la llegada de la inteligencia artificial tendrá un impacto profundo en el empleo juvenil. "Podéis emprender lo que queráis, pero en el momento en el que esté aquí, la inteligencia artificial os va a barrer como escobas", advirtió.

Un futuro desalentador

Para ella, la automatización será determinante en el mercado laboral y afectará especialmente a quienes buscan su primer trabajo. "En el momento en el que vayáis a pedir trabajo os dirán que no porque ya tendrán a dos robots trabajando", subrayó.

Sus palabras generaron debate inmediato entre los jóvenes presentes en el programa. Uno de ellos respondió de manera tajante, afirmando que no comparte esa visión "en absoluto" porque, según defendió, "la inteligencia artificial promueve la innovación".

A pesar de las palabras del joven, Siciliana mantuvo su postura. "De aquí para adelante es lo que va a haber", insistió, señalando que aunque los efectos no serán inmediatos, acabarán llegando.

A futuro, avisó, el panorama será más complicado: "A largo plazo preparaos los jóvenes porque lo tenéis más negro que una hormiga".

Y su crítica no se limitó al impacto tecnológico. También denunció la falta de atención institucional: "Entre que no se hace nada por vosotros porque no les importáis a nadie…".

Por otro lado, la jubilada extendió esa sensación de abandono a su propia generación: "Yo ya no sé si soy persona, animal o cosa", lamentó, recordando que los pensionistas tampoco están en el centro de las prioridades políticas.

"He llegado a la conclusión de que yo también soy memoria histórica", afirmó, reprochando la desigualdad en las subidas salariales: "Tenemos un 2% cuando a los funcionarios les han subido un 14%".

Antes de concluir, quiso dejar un último mensaje a los jóvenes. "¿Estáis llorando vosotros? Que tenéis toda una vida por delante, que estáis en la flor de la vida; nosotros estamos ya para el arrastre".