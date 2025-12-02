Luis, artista venezolano en España que estuvo 4 años cantando en la calle: "Un día en 3 horas hice 188 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Luis Ángel Lozano Acosta, conocido como Luislo, es un cantante venezolano-colombiano que inició su carrera en España cantando en las calles de Granada. Durante sus primeros años en España, cantó en la calle por no tener permiso de trabajo, llegando a ganar hasta 188 euros en tres horas una noche gracias a turistas alemanes. En la calle conoció a los otros dos miembros de la banda Çantamarta, formada en 2018 y que ahora cuenta con más de 850.000 oyentes mensuales en Spotify. La banda firmó con la discográfica Universal y fusiona ritmos caribeños y andaluces; recientemente lanzaron su álbum debut 'Pasarela' y actúan en festivales y grandes salas de España.

Luis Ángel Lozano Acosta, también conocido como Luislo, es un cantante venezolano-colombiano que forma parte de la banda Çantamarta junto al granadino Benito Casado y el cordobés Omar Roldán.

A pesar de ser una banda exitosa con 859.647 oyentes mensuales en Spotify, los inicios del cantante latinoamericano en España fueron en las calles granadinas.

Con esto, Lozano contó en el podcast El Balcón de Calle Pez cómo fueron sus inicios y, sobre todo, la forma en que la suerte jugó a su favor en el proceso.

"Esto no pasa siempre"

El cantante comenzó explicando que cuando llegó a España "no tenía permiso para trabajar regularmente". Lo cierto es que Luislo llegó a Granada a estudiar en la universidad y, en el ínterin, se dedicó a perseguir su sueño musical.

Así, al no tener un permiso de trabajo optó por cantar en la calle porque "un amigo mío me dijo que iba a hacer dinero, me decía que los españoles no dan mucha plata, pero en verano vienen los alemanes, los ingleses y los nórdicos".

"Yo estaba trabajando en bares, pero me gustó mucho la dinámica de que en tres horas tocando en la calle te hacías un dinerito", contó el venezolano.

Con esto, Luislo junto a su guitarra decidió probar su suerte en las calles granadinas. Según contó en una entrevista con el diario Ideal, tocaba versiones de baladas en inglés y en español.

Los inicios no fueron los esperados, señaló que "la primera noche hice diez euros tocando dos horas, la segunda noche ocho, la tercera veinte".

"La cuarta noche algo pasó, se apareció la virgen esa noche", expuso Luislo para acto seguido manifestar que "yo en tres horas hice 187 o 188 euros, y dije 'yo tengo dos noches más así, me pago el piso y me voy de viaje'".

A pesar de la emoción del momento, descubrió que "eso pasa de vez en cuando, no pasa siempre". La llamada 'suerte' que tuvo el venezolano ese día fueron realmente que "justo ese día había 27 alemanes, todos muy felices".

"Siempre me dicen que no diga que lo hacía solo por sobrevivir, sino porque de verdad me gustaba y es verdad, por algún motivo no volví al bar", contó el cantante.

Añadió que fueron "tres o cuatro años tocando en la calle", lugar donde conoció a los otros dos miembros de Çantamarta.

Los dos españoles llegaron a su vida el segundo año tocando en la calle. Al escucharlo, los dos ingenieros de sonido se acercaron e intercambiaron contactos con el cantante para grabar música juntos, según el diario Ideal.

Así, en el año 2018 nació la idea de la banda que se creó en un proceso de un año. Actualmente, siete años después, son clientes de la discográfica multinacional Universal junto a Taylor Swift, Isabel Pantoja y Alejandro Sanz.

Al diario Ideal, Luislo confesó que firmar con Universal fue como "conocer a la NASA": "Nos quedamos cortos si analizamos lo mucho que nos gustó ver instrumentos soñados".

De esta manera, Luislo, Omar y Benito ahora forman un grupo que se identifica como que "une al Caribe con Andalucía", juntando ritmos propios del hip-hop, la electrónica y el R&B con una visible influencia de la música caribeña.

Con ello, han conseguido hacer giras por España, cantar en festivales e incluso en 'La Sala' en el Movistar Arena en Madrid y recientemente sacaron su álbum debut 'Pasarela'.