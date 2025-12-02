José Carlos Díez, economista, crítico con las cifras del paro en España: "La tasa baja porque se incorporan menos jóvenes"

Las claves nuevo Generado con IA España sigue teniendo la tasa de paro más alta de la UE, duplicando la media comunitaria con un 10,5%. El economista José Carlos Díez advierte que la bajada de la tasa de paro se debe a la menor incorporación de jóvenes al mercado laboral. Díez señala la necesidad de fomentar el empleo entre los mayores de 50 años, quienes perciben el 70% de las prestaciones por desempleo. Según el experto, los subsidios pueden dificultar el acceso al empleo, especialmente para los parados mayores de larga duración.

La tasa de paro en España lleva varios años bajando pero seguimos siendo el país de la Unión Europea (UE) con un nivel mayor de desempleo, de hecho duplicamos la media comunitaria (10,5% frente a 6%).

Es cierto que ha bajado progresivamente en el último lustro, sobre todo desde la pandemia del coronavirus en 2020, cuando se registró un nivel de desempleo superior al 15%, según Statista.

Sin embargo, el economista José Carlos Díez indica que esta mejoría en los datos esconde una realidad que refleja un problema estructural de la economía española: la falta de trabajadores. "Si miras a fondo la tasa de paro, baja porque cada vez se incorporan menos jóvenes al mercado".

Reducir el paro de los mayores de 50 años

En el programa La Mirada Crítica, ha aventurado que se avecina un problema muy serio para costear las pensiones de jubilación porque, aparte de la escasez de mano de obra joven, "cada vez se jubila más gente por envejecimiento".

Díez, amparándose en un reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) apunta a que hay que fomentar el empleo entre los mayores de 50 años, un grupo de población que suele encontrar complicaciones para acceder al mercado laboral y que percibe el "70% de las prestaciones por desempleo del país"

En consecuencia, José Carlos dice que "tenemos que cambiar las cosas porque esto no funciona", por ejemplo, con incentivos a este grupo de población para que siga trabajando y "pueda cotizar más alto y llegar a una pensión mayor".

En España existe un subsidio de 480 euros mensuales al mes para parados mayores de 52 años de larga duración, aunque el experto considera -sin llegar a decir que está en contra de esta ayuda- que las prestaciones por desempleo frenan el acceso al mercado de trabajo.

"Cada día que tú pasas en el subsidio por desempleo tienes menos posibilidades de encontrar trabajo, esto está estudiado y se han dado premios Nobel de Economía que investigaban esta teoría", plantea.

Por lo tanto, el debate está abierto. ¿Los subsidios contribuyen a las elevadas cifras de paro en España o es el propio sistema el que empuja a los trabajadores más longevos fuera del mercado laboral?