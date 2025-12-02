David Calle, profesor, sobre el gasto de un universitario en España: “En Dinamarca les pagan 800 euros al mes”

Las claves nuevo Generado con IA David Calle compara la situación de los universitarios en Dinamarca y España, destacando que en Dinamarca reciben 800 euros mensuales durante sus estudios. En Dinamarca, el sistema permite estas ayudas gracias a un alto porcentaje de impuestos (50%), baja tasa de paro y mayor inversión en educación (8% del PIB frente al menos del 3% en España). La independencia de los jóvenes daneses llega antes, alrededor de los 20 años, mientras que en España muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres a los 30 o incluso 40 años. El gasto mensual medio de un universitario en España durante el primer año de carrera oscila entre 600 y 1.200 euros, sin contar la matrícula, que en universidades públicas ronda los 750-1.500 euros anuales.

Dicen que las comparaciones son odiosas. Pero hay datos que conviene poner sobre la mesa, por ejemplo, si hablamos del mundo universitario. En este caso, Dinamarca y España son muy diferentes. Y eso se traduce en puestos muy distantes en los informes del sector.

Uno de ellos es el informe PISA. Y, en el último de ellos, España se sitúa en la zona media de la OCDE (puesto 30), mientras que Dinamarca está cerca del top 10 (puesto 12).

“A los universitarios en Dinamarca les pagan 800 euros al mes”, explica el ingeniero de Telecomunicaciones, profesor e influencer David Calle en el podcast ‘Tengo un plan’.

PIB destinado a Educación

David Calle especifica el motivo por el que se puede pagar dicha cantidad a los universitarios. “Esos 800 euros son sostenibles porque los ciudadanos pagan el 50% de impuestos y tienen una tasa de paro muy baja. Allí trabaja todo el mundo”, añade.

Además, y tal y como destaca Calle, “los sueldos son evidentemente superiores y destinan a la educación el 8% del Producto Interior Bruto (PIB)”. ¿Mucho o poco? “En España estamos por debajo del 3%”, indica.

Fruto de esta situación, continúa el profesor conocido por su canal de YouTube @unicoos, es que en Dinamarca “se independizan con 20 o 21 años mientras que en España hay chavales con 30 años que todavía tienen que vivir con sus padres, y con 40 años porque no pueden pagar el alquiler que es desproporcionado”.

De ahí que, desde su punto de vista, esos modelos de otros países como Dinamarca les permiten a los jóvenes “independizarse, formarse y trabajar mucho antes”.

Volviendo a España, y frente a los 800 euros mensuales que recibe un universitario danés, el gasto medio de un universitario en su primer año de carrera oscila entre los 600 y los 1.200 euros mensuales. Es decir, entre 7.200 y 14.440 euros anuales.

Estas cifras incluyen diferentes aspectos como alojamiento, comida, transporte, material académico y ocio. No incluye, por ejemplo, la matrícula, que en las universidades públicas está entre 750 y 1.500 euros anuales.

Si ponemos el foco en las universidades privadas, dicho coste anual es bastante más elevado, oscilando entre los 5.000 y los 20.000 euros anuales según el grado y el centro elegido.