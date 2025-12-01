Rosa, vecina de Mallorca, tiene que irse de su casa tras 18 años: "2.000€ de alquiler no se puede asumir ni con un buen sueldo"

Las claves nuevo Generado con IA Rosa, vecina de Palma de Mallorca, debe abandonar su vivienda tras 18 años porque no puede asumir un alquiler de 2.000 euros, pese a tener un buen sueldo. El precio medio del alquiler en España obliga a las familias a destinar el 36% de sus ingresos, superando el máximo recomendado por expertos. En Palma de Mallorca, el alquiler ha subido un 6% en un año, alcanzando los 18,2 euros por metro cuadrado, impulsado por la inversión extranjera y el turismo. La gentrificación provocada por capital extranjero está desplazando a los residentes tradicionales de barrios populares en Mallorca.

El acceso a la vivienda lleva varias décadas siendo una pesadilla para los jóvenes españoles. Ahora, el problema ha escalado hasta el punto de que afecta a todo el grueso de la población porque los precios están desorbitados.

Según un estudio publicado por Idealista, una familia media en España tiene que destinar el 36% de todos sus ingresos netos al alquiler, dato superior al 30% máximo que recomiendan los expertos. Pero la realidad es que muchas personas pagan más del 50% y que, sumando el resto de facturas, ahorrar se convierte en una utopía.

El precio de los arrendamientos sigue en alza y cada vez más inquilinos tienen que abandonar su hogar porque, incluso teniendo trabajo, no pueden pagar la renta. Este es el caso de Rosa, una vecina de Palma de Mallorca que, tras 18 años en la misma vivienda, tiene que abandonarla el próximo agosto porque no le van a renovar el contrato.

Los alquileres absorben los salarios

"2.000 euros de alquiler no se puede asumir ni con un buen sueldo", afirma la mallorquina ante los micrófonos de los Servicios Informativos de Telecinco. Por su parte, hay otras tres familias del barrio que tampoco pueden renovar el contrato, afectadas igualmente por la inversión extranjera.

Rosa aclara que, tanto ella como su pareja, tienen trabajo y un buen sueldo, pero considera que el importe del alquiler es "desproporcionado", por lo que no tiene otra alternativa que buscar otro piso.

La situación es grave en toda España, pero el caso de Mallorca presenta particularidades por ser uno de los territorios del país con mayor impacto del turismo y con una gran inversión extranjera en inmuebles.

Así, se produce el fenómeno de la gentrificación. Consiste en la revalorización de un barrio popular que pasa a ser ocupado por un grupo de población con mayor poder adquisitivo -capital extranjero en este caso- que orilla a los residentes.

Los precios de los alquileres en Palma de Mallorca ascienden a los 18,2 euros por metro cuadrado en octubre de 2025, según datos de Idealista.

Esta cifra supone un aumento del 6% frente al dato de octubre de 2024. Cabe destacar que la inversión foránea en Mallorca, además de en la capital, tiene lugar en otras zonas costeras donde se concentran la mayoría de residentes extranjeros.