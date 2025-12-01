José Antonio (29), funcionario que vive en una furgoneta desde hace 8 meses: “Cobro 1.300 € y esto me sale por 200 €”

Las claves nuevo Generado con IA José Antonio, funcionario gaditano, vive desde hace 8 meses en una furgoneta adaptada, pagando solo unos 200 euros mensuales. La furgoneta, modelo Volkswagen T5 de dos plantas, cuenta con cocina, baño seco, ducha, calefacción y espacio para dormir hasta cuatro personas. Optó por esta alternativa debido al elevado precio del alquiler en España y la congelación de salarios, lo que dificulta acceder a una vivienda convencional. José Antonio asegura que, pese a las limitaciones, considera que vivir en su vehículo ha sido la mejor decisión que ha tomado.

La crisis de la vivienda es cada vez más patente con unos precios que no paran de subir, lo cual contrasta con unos salarios que se mantienen congelados y no llegan a cubrir el gasto que supone un alquiler.

Así, los españoles han ideado diferentes maneras de sobrevivir en este panorama. Una de estas es vivir en sus vehículos, condicionándolos con todos los implementos necesarios.

Uno de estos es José Antonio, un joven funcionario que compartió a través de redes sociales cómo es vivir en una furgoneta y cómo ha ideado diferentes mecanismos para adaptar el espacio.

"Así duermen hasta 4 personas"

El joven gaditano comenzó comentando el modelo de furgoneta en la que vive: "Una Volkswagen T5 de dos plantas".

Por muy extraño que pueda resultar esto último, el coche supone una planta donde se encuentra "prácticamente todo" y es posible colocar una tienda en la parte superior de la furgoneta lo que permite que "puedan dormir hasta cuatro personas en esta furgoneta".

De esta forma, aprovechó para mostrar cómo está dispuesto todo dentro de los dos metros cuadrados que supone su coche: "El mueble de cocina en forma de L que tenemos para guardar la comida, depósito de agua, fregadero y su menaje".

"Mi sofá es convertible en cama", enseñó, y cuenta con un mueble que hace las veces de armario. Además, en el área de 'cocina' contó que "nos encontramos con esta pedazo de estación de carga doble con un baño seco y una nevera de 85 litros", también acotó que "sí, también tengo ducha".

Para las épocas de frío cuenta con una "calefacción estacionaria" y, por el contrario, en el verano utiliza una "claraboya con ventilador".

A pesar de parecer una manera de vivir particular, el funcionario no dudó en recalcar que "no pago ni hipoteca ni luz", agregando además que "soy funcionario y cobro 1.300 euros, vivo en dos metros cuadrados y este piso me sale por unos 200 euros".

#VanLife #VidaEnFurgoneta #FurgonetaCamper #VanLifeSpain #CamperLife #VanLifeEurope #VivirViajando #MinimalismoSobreRuedas #MiCasaEsMiVan #FurgoAventura #Furgoneteros #TravelVan #RoadTripLife #VanConversion #vanlifestyle ♬ sonido original - charizaneta @illojoseant 🚐✨ Van Tour por el Mundo en Miniatura ✨🚐 Bienvenidos a mi casa sobre ruedas: una furgoneta camper donde cada rincón tiene una historia y cada detalle está pensado para vivir libre, viajar ligero y sentirme en casa, esté donde esté. Desde la zona de descanso hasta la cocina compacta, pasando por el espacio de almacenaje optimizado y mi rincón creativo para editar vídeos, este van tour no es solo una visita a una camper… es una invitación a un estilo de vida. 🌍 Diseñada para vivir viajando 🔥 Lista para aventuras en la montaña, la costa o donde me lleve la carretera ⚙️ Con soluciones prácticas para el día a día 🌱 Minimalismo, libertad y conexión con lo esencial Sube, explora y déjate inspirar. Aquí no hay destino fijo. Solo kilómetros llenos de historias. #VanTour

Considerando que el precio medio de un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España es de 1.600 euros mensuales, la diferencia es significativa.

Ahora bien, sobre la distribución de su vivienda recalcó que optó por la forma de L porque permite "aprovechar al máximo el espacio".

Con lo que no cuenta dentro de su furgoneta es con una lavadora; por ende, para lavar su ropa acude a servicios de lavandería de autoservicio que no suponen un gasto muy grande.

Así, el funcionario no dudó en confesar que "ya son 8 meses desde que me vine a vivir a esta furgoneta y sin duda alguna ha sido lo mejor que hice en mi vida". Con esto, mientras algunos lo consideran descabellado, otros lo ven como una solución a la crisis de la vivienda.