Carlos Molinillo, experto en criptomonedas, sobre la caída del bitcoin: “Se abre un ciclo completamente distinto”

El mercado de las criptomonedas no está viviendo un 2025 ‘placentero’. Por ejemplo, el bitcoin ha caído un 30% durante el último mes. Situación que también han vivido otros como ethereum o solana. ¿Qué puede pasar en el futuro?

Según Carlos Molinillo, ingeniero y experto en blockchain y criptomonedas, “la fuerte entrada de instituciones financieras, fondos de inversión y empresas privadas en el mercado de criptoactivos desde hace un año abre un ciclo completamente distinto por su capacidad de influir considerablemente en el precio debido al volumen de sus posiciones”.

Y es que, para el experto de Learning Heroes, centro universitario online especializado en tecnologías disruptivas, “la inversión institucional ha sido un factor determinante desde hace un año, particularmente con la aprobación de los ETFs de bitcoin al contado”.

“Papel crucial”

Los últimos datos subrayan el hecho de que, entre el 15% y 16% del suministro total de bitcoin, está en manos de estos actores institucionales. “Esto les otorga un papel crucial en el mercado y les permite influir en el precio”.

Pero Carlos Molinillo apunta un hecho relevante: estas instituciones tienen un precio medio de entrada entre los 70.000 y 80.000 dólares.

“Desde una perspectiva de gestión de riesgo y retorno de inversión, es poco probable que permitan caídas pronunciadas por debajo de estos niveles sin intervenir, ya que estaríamos hablando de pérdidas significativas en sus portafolios”, remarca el experto.

Por eso, y desde su punto de vista, “estamos en un mercado nuevo del que debemos extraer aprendizajes constantes para tomar decisiones más informadas en el futuro.”

¿Qué está sucediendo? Pues que, en estos momentos, hay una “divergencia muy interesante. Los indicadores macroeconómicos fundamentales no son negativos en absoluto, con tipos de interés en proceso de reducción y con expectativas de nuevos recortes y el empleo creciendo en Estados Unidos”.

Pero pese a este panorama macro favorable, “el mercado cripto está experimentando una corrección generalizada. No se trata sólo de bitcoin. Estamos viendo descensos en ethereum, solana, HYPE e, incluso, BNB, los activos más importantes del ecosistema”.

Esta desconexión entre los fundamentales tradicionales y el comportamiento del mercado cripto “eventualmente tendrá que resolverse en una dirección u otra”.

Por todo lo relatado, el experto de Learning Heroes resalta que “los inversores institucionales que acaban de entrar al mercado con precios relativamente altos no permitirían fácilmente que se repita el patrón histórico donde las ballenas del mercado liquidan las posiciones de nuevos participantes para luego acumular a precios más bajos”

Y añade: “Su volumen y capacidad de defensa de sus posiciones cambia completamente esta dinámica”.

En definitiva, Carlos Molinillo resume el momento indicando que “no tendría lógica económica que el precio cayera drásticamente ahora, cuando los inversores institucionales que acaban de entrar al mercado tienen precios de entrada relativamente altos y con un panorama macroeconómico en mejoría”.