Reme, adicta por 8 años a las compras compulsivas: “Me daba igual gastar 300 o 400€, se convirtió en algo casi diario”

La adicción a las compras es un problema que afecta entre el 3% y el 5% de la población española y, sobre todo en estas fechas de rebajas, se encuentra en una situación aún más complicada.

La oniomanía, o adicción a las compras, se caracteriza por consistir en una necesidad incontrolable de comprar para conseguir un alivio temporal y que puede tener importantes repercusiones financieras, emocionales y sociales.

Reme Segura es una paciente recuperada de esta adicción y contó en una entrevista con Telecinco cómo fue lidiar con este problema que muchas veces pasa desapercibido en España.

"He hecho barbaridades"

"Fui adicta a las compras compulsivas, me daba igual gastar 30 que 300 que 400 euros, se convirtió casi en algo diario", comenzó explicando Segura.

Comentó que fue su hija quien le comentó la posibilidad de que sus compras fuesen una adicción: "Mi hija fue la que se dio cuenta que algo pasaba, llegaba un paquete, otro paquete... Compraba, llegaba y ni siquiera me lo probaba".

Confesó que "era para llenar un vacío que no sabes ni por qué lo sientes". Esta sensación descrita por la paciente recuperada suele ser común entre aquellos que padecen una adicción, ya que, al final, esto genera una sensación de placer instantáneo que se vuelve adictiva.

Segura comentó que en su vida personal esto la afectó en muchos ámbitos tanto financieros como anímicos: "Se resintió mucho la economía, se convierte en una vida muy pobre, muy triste y sin sentido", expuso.

Reme Segura, paciente recuperada de adicción a las compras. Telecinco

La psicóloga entrevistada por Telecinco, Inés C. Lemmel, explicó que las facilidades a la hora de comprar tampoco ayudan, ya que con solo entrar en una aplicación es posible comprar.

Sobre esto, Lemmel comentó que "únicamente con abrir la aplicación y ver tantas ofertas y tanta caja de recompensa, ya genera un placer".

Otro de los afectados por este problema comentó su experiencia señalando que "he hecho barbaridades a mi familia".

Más afectados señalaban haber perdido la confianza de sus seres queridos, trabajos, y haber visto su economía profundamente afectada por esta adicción: "Ya más no se puede perder", reflexionó una afectada.

Inés C. Lemmel, psicóloga. Telecinco

Por lo general, las personas afectadas por la oniomanía suelen presentar factores como dificultades en la regulación emocional y elevada impulsividad. Además, suele haber síntomas depresivos.

Según los estudios, dicha adicción suele aparecer en jóvenes al final de la adolescencia y adultos; por lo general, impulsada por las redes sociales y los algoritmos de marketing personalizados.

La época del Black Friday y Navidad suele ser especialmente difícil para aquellos que deben lidiar con la oniomanía e incluso para los españoles en general.

Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 2.004 españoles de entre 18 y 74 años, al menos un 78% caerá en los descuentos y gastará una media de 219 euros.

Sin embargo, según la encuesta al menos un 42% de los encuestados mostraba tendencias de comportamiento compulsivo en sus compras. Además, muchos admitieron haber gastado mucho más de lo previsto el año anterior.