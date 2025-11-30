Paco Crespo, ingeniero jubilado con 46 años cotizados: “Me tuve que jubilar a los 62 con una penalización del 18%, es injusto”

Montaje con Paco Crespo, ingeniero jubilado con 46 años cotizados (Asjubi 40) y un jubilado (imagen de archivo).

Paco Crespo habló sobre la problemática de la jubilación anticipada en España, y dio voz a un problema de muchos españoles que llevan más de 40 años trabajando, pero que por circunstancias externas deben jubilarse anticipadamente y pierden un porcentaje de su pensión.

Crespo forma parte de la asociación por la jubilación anticipada sin penalizar, Asjubi 40, que recientemente ha denunciado en la Unión Europea que a aquellos que han cotizado más de 40 años se les penalice por jubilarse anticipadamente.

Así, Crespo no dudó en dar su testimonio que, a pesar de haber cotizado 46 años y haber hecho sacrificios como compaginar su trabajo con los estudios de ingeniería técnica, se encontró con una situación que calificó como "injusta".

"Sufro de por vida, es injusto"

"Soy Paco Crespo Velasco, he trabajado desde los 14 años en tres empresas diferentes combinando jornadas de trabajo de 8 horas con estudios de ingeniería técnica", comenzó introduciendo el jubilado.

Con esto, el jubilado recalcó que ha cotizado 46 años, pero que "después de varias crisis laborales, la empresa en la que trabajé los últimos 40 años decidió reducir la plantilla por varios métodos y fui al paro con 60 años".

Esto que le ocurrió a Crespo no es poco habitual, en muchas ocasiones cuando las empresas se enfrentan a problemas estructurales o económicos, suelen optar por contratar a más talento joven y prescindir de los mayores.

El motivo, en esencia, es que resulta mucho más económico tener una plantilla con más personas jóvenes quienes, por tener menos experiencia, suponen sueldos más bajos y, por lo tanto, cuestan menos dinero a la empresa.

Frente a esta situación, Crespo tuvo que jubilarse antes de lo previsto: "Me jubilé a los 62 años, pero con el 18% de penalización que sufro de por vida y eso es muy injusto", relató.

Muchos otros que, como Crespo, tuvieron que jubilarse involuntariamente por haberse visto en un cese involuntario de su trabajo y cumplían los requisitos de edad y años cotizados, también han comentado en el portal de Asjubi 40 que consideran este sistema completamente injusto.

Como fue mencionado anteriormente, dicha asociación ha presentado varias denuncias sobre el tema. Primero fueron al Congreso de los Diputados, y ahora han optado por ir al Parlamento de la Unión Europea.

La asociación exige, entre otras cosas, que se recupere la totalidad de las pensiones de los más de 900.000 jubilados que tuvieron que jubilarse anticipadamente de manera involuntaria habiendo cotizado más de 40 años.

Así, Crespo no se quedó atrás y declaró que "apoyo la demanda de Asjubi 40 en Europa y exijo el final de nuestra condena injusta, un auténtico agravio".

Finalmente, el jubilado terminó su testimonio con un mensaje esperanzador: "Hemos acudido a Europa con la esperanza de encontrar en sus instituciones la justicia que aquí se nos está negando repetidamente, por largos años de salud y fuerza, lo conseguiremos".